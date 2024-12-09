"Новое единство" вместе с "Прогрессивными" выдвигает Казакса на пост главы Банка Латвии

Как сообщил журналистам глава фракции "Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревич после заседания правительственной коалиции, альянс по-прежнему считает, что лучше всего было бы, если бы коалиция согласовала единого кандидата. Однако, посоветовавшись с партнерами, "Новое единство" решило присоединиться к "Прогрессивным" и выдвинуть Казакса на второй срок.

Новые кандидатуры необходимы, поскольку первый срок полномочий Казакса заканчивается 21 декабря. Он был избран президентом Банка Латвии на пятилетний срок 12 декабря 2019 года. В его пользу проголосовали 76 депутатов.

Казакс подтвердил, что готов и дальше возглавлять Банк Латвии, но политики не хотели обсуждать вопрос о выборе президента Банка, пока не решат вопрос о принятии государственного бюджета на следующий год. Бюджет был принят в пятницу, 6 декабря.

Громкой критики работы Казакса со стороны политиков нет, но нет и однозначной поддержки.

Ранее сообщалось, что Союз зеленых и крестьян (СЗК) выдвинул на пост президента Банка Латвии председателя правления Altum Рейниса Берзиньша. СЗК считает, что под руководством Берзиньша Банк Латвии сможет направить потенциал банковского сектора на благо экономического роста страны, а также отстаивать национальные интересы в Латвии и на международном уровне.

Другие коалиционные партии еще не выдвинули своих кандидатов на пост главы Банка и не выразили явной поддержки уже предложенным кандидатам. Оппозиционная партия "Стабильности!" выдвинула на пост президента Банка Латвии Павла Кузьмина, характеризуя его как опытного финансиста.

Закон "О Банке Латвии" устанавливает, что президент Банка избирается Сеймом по предложению не менее десяти членов Сейма. Срок полномочий президента Банка составляет пять лет, и одно и то же лицо может занимать эту должность не более двух сроков подряд.

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