Вечером в понедельник, 16 декабря, в системе онлайн-продаж билетов Pasažieru vilciens (PV) произошли сбои, сообщает PV.
Вечером в понедельник нарушена онлайн-продажа билетов Pasažieru vilciens
Информация, опубликованная в социальных сетях, свидетельствует о том, что продажа электронных билетов на поезд на сайте и в мобильном приложении Vivi в настоящее время нарушена.
Также нарушена покупка билетов в приложении Mobilly.
PV предлагает покупать билеты в кассе или у кондуктора, при этом за покупку билетов в поезде дополнительная плата не взимается.
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