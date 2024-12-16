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Вечером в понедельник нарушена онлайн-продажа билетов Pasažieru vilciens

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Фото статьи
Фото: Evija Trifanova/LETA

Вечером в понедельник, 16 декабря, в системе онлайн-продаж билетов Pasažieru vilciens (PV) произошли сбои, сообщает PV.

Информация, опубликованная в социальных сетях, свидетельствует о том, что продажа электронных билетов на поезд на сайте и в мобильном приложении Vivi в настоящее время нарушена.

Также нарушена покупка билетов в приложении Mobilly.

PV предлагает покупать билеты в кассе или у кондуктора, при этом за покупку билетов в поезде дополнительная плата не взимается.

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