Вечером в понедельник нарушена онлайн-продажа билетов Pasažieru vilciens

Информация, опубликованная в социальных сетях, свидетельствует о том, что продажа электронных билетов на поезд на сайте и в мобильном приложении Vivi в настоящее время нарушена.

Также нарушена покупка билетов в приложении Mobilly.

PV предлагает покупать билеты в кассе или у кондуктора, при этом за покупку билетов в поезде дополнительная плата не взимается.

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