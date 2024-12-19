Валайнис прокомментировал отказ СЗК и Нового Единства от своих кандидатов на пост главы Банка Латвии

Ранее "Новое Единство" и СЗК договорились снять свои кандидатуры. Речь идет о действующем главе Банка Латвии Мартиньше Казаксе и Рейнисе Берзиньше. Обе стороны планируют до начала следующего года выдвинуть единого кандидата, поддержанного всей коалицией. Об этом в социальных сетях сообщила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Казакса поддерживали "Прогрессивные" и "Новое Единство", а Берзиньша - СЗК. Последний считался фаворитом, так как его поддерживали оппозиционные партии: Национальное объединение, "Объединенный список" и "Латвия на первом месте". Партия "Стабильности!" выдвинула своего кандидата - Павла Кузьмина.

Силиня заявила, что коалиционные партии договорились о необходимости выдвинуть единого кандидата. В связи с этим СЗК и "Новое Единство" отзовут свои подписи за выдвижение Берзиньша и Казакса. В январе "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные" представят нового кандидата.

После того как подписи будут отозваны, у Казакса и Берзиньша не останется необходимой поддержки десяти депутатов для официального выдвижения. В результате в четверг останется только один кандидат - Павел Кузьмин. Однако его не поддерживает ни одна из других партий. Лидер "Стабильности!" Алексей Росликов заявил, что их партия не отзовет своего кандидата.

Как пояснил председатель фракции СЗК Харийс Рокпелнис, решение принято в последний момент, поскольку новый президент Банка Латвии мог быть избран голосами оппозиции. Это создавало риск для коалиционной стабильности, несмотря на компетентность обоих кандидатов.

Необходимость выбрать нового президента Банка Латвии связана с истечением первого срока полномочий Мартиньша Казакса 21 декабря 2023 года. Он был избран на пятилетний срок 12 декабря 2019 года, получив поддержку 76 депутатов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!