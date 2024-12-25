Цена на свинину на рынке Латвии в ноябре 2024 года составила 209,67 евро за 100 килограммов. Это на 4,1% ниже, чем в октябре этого года, и на 8,4% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года. Такие данные приводит Департамент рынка и прямой поддержки Министерства земледелия (ZM) Латвии.
В Латвии в ноябре снизилась цена на свинину
В Европейском Союзе (ЕС) цена на свинину в ноябре текущего года была в среднем на 3,2% ниже, чем в октябре, а в сравнении с ноябрем 2023 года она снизилась на 9,2%.
В частности, в ноябре 2024 года, по сравнению с октябрем, цена на свинину в Польше снизилась на 7,2%, в Литве - на 3,5%, в Германии - на 2,8%, а в Дании - на 0,9%. Если сравнивать с ноябрем прошлого года, в Польше цена упала на 15,8%, в Дании - на 10,3%, в Литве - на 8,4%, а в Германии - на 8,3%.
Согласно опубликованным данным, в ноябре цена на свинину в Латвии была на 8,8% выше, чем в среднем по ЕС. Средняя рыночная цена туши свиньи в ЕС составила в ноябре 192,72 евро за 100 килограммов.
В Германии средняя цена составила 201,99 евро за 100 килограммов, в Литве - 201 евро, в Польше - 189,71 евро, а в Дании - 172,41 евро за 100 килограммов.
Департамент отметил, что за восемь месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, количество забитых животных в ЕС увеличилось на 0,7%, а в Латвии - на 0,6%. Объем производства мяса в ЕС за этот период вырос на 1,9%, а в Латвии - на 2%.
Объем импорта в ЕС за первые семь месяцев 2024 года увеличился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В частности, импорт из Норвегии вырос на 23,7%, а из Швейцарии и Великобритании сократился на 28,8% и 5,6% соответственно.
Экспорт из ЕС за те же семь месяцев 2024 года уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт вырос в США на 35,7%, во Вьетнам - на 25,8%, на Филиппины - на 24,2% и в Южную Корею - на 18,4%. При этом экспорт в Китай сократился на 7,3%, в Кот-д'Ивуар - на 6,9%, в Великобританию - на 1,5%, в Японию - на 0,8% и в Австралию - на 0,7%.
Крупнейшими экспортерами свинины в мире в первые семь месяцев 2024 года стали ЕС, США, Канада и Бразилия.
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