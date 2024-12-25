В Латвии в ноябре снизилась цена на свинину

В Европейском Союзе (ЕС) цена на свинину в ноябре текущего года была в среднем на 3,2% ниже, чем в октябре, а в сравнении с ноябрем 2023 года она снизилась на 9,2%.

В частности, в ноябре 2024 года, по сравнению с октябрем, цена на свинину в Польше снизилась на 7,2%, в Литве - на 3,5%, в Германии - на 2,8%, а в Дании - на 0,9%. Если сравнивать с ноябрем прошлого года, в Польше цена упала на 15,8%, в Дании - на 10,3%, в Литве - на 8,4%, а в Германии - на 8,3%.

Согласно опубликованным данным, в ноябре цена на свинину в Латвии была на 8,8% выше, чем в среднем по ЕС. Средняя рыночная цена туши свиньи в ЕС составила в ноябре 192,72 евро за 100 килограммов.

В Германии средняя цена составила 201,99 евро за 100 килограммов, в Литве - 201 евро, в Польше - 189,71 евро, а в Дании - 172,41 евро за 100 килограммов.