В обществе существует мнение, что Банк Латвии только и делает, что организует конференции или чеканит юбилейные монеты. Однако это не так, говорит бывший президент банка Мартиньш Казакс в подкасте Piķis un ģevelis!. Он отмечает: "Деятельность Банка Латвии подобна айсбергу. Вы видите только верхушку, но на самом деле большая часть ежедневной работы скрыта от глаз", сообщает портал tv3.lv.
Только выпускает юбилейные монеты? Казакс объяснил, чем на самом деле занимается Банк Латвии
"Это абсолютно не так. Юбилейные монеты - это микроскопическая часть объема работы", - сказал Казакс.
По его словам, обязанности президента банка включают примерно треть работы, связанной с Европейским центральным банком или другими международными аспектами за пределами Латвии. Остальные две трети работы проходят в Латвии.
У самого Банка Латвии международный аспект значителен, но многое происходит внутри страны.
"Здесь часть нашей деятельности, если так можно сказать, заключается в том, что чем меньше о ней знают жители, тем эффективнее она работает", - подчеркнул Казакс.
"Стоит только открыть кошелек, и вы увидите наличные деньги. Это работа Банка Латвии: печать денег, их доставка, обработка и так далее. Безналичные платежи, мгновенные переводы (...) Все вопросы безопасности, сеть банкоматов, решения для безналичных расчетов, действия в случае отсутствия интернета - это все организует Банк Латвии. Если бы мы ничего не делали, всего этого не существовало бы. Поэтому, если вы можете совершать платежи, знайте, что в любой момент за этим стоит Банк Латвии, который обо всём этом заботится", - акцентировал внимание бывший глава банка.
Он также отметил, что это далеко не все: в компетенцию Банка Латвии входят кредитные обязательства, участие в разработке налоговой политики и многое другое.
"Деятельность Банка Латвии подобна айсбергу. Вы видите только верхушку, но на самом деле большая часть ежедневной работы скрыта от глаз", - заключил Казакс.
Видео: Сюжет программы Piķis un ģevelis!
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