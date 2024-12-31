Только выпускает юбилейные монеты? Казакс объяснил, чем на самом деле занимается Банк Латвии

"Это абсолютно не так. Юбилейные монеты - это микроскопическая часть объема работы", - сказал Казакс.

По его словам, обязанности президента банка включают примерно треть работы, связанной с Европейским центральным банком или другими международными аспектами за пределами Латвии. Остальные две трети работы проходят в Латвии.

У самого Банка Латвии международный аспект значителен, но многое происходит внутри страны.

"Здесь часть нашей деятельности, если так можно сказать, заключается в том, что чем меньше о ней знают жители, тем эффективнее она работает", - подчеркнул Казакс.

"Стоит только открыть кошелек, и вы увидите наличные деньги. Это работа Банка Латвии: печать денег, их доставка, обработка и так далее. Безналичные платежи, мгновенные переводы (...) Все вопросы безопасности, сеть банкоматов, решения для безналичных расчетов, действия в случае отсутствия интернета - это все организует Банк Латвии. Если бы мы ничего не делали, всего этого не существовало бы. Поэтому, если вы можете совершать платежи, знайте, что в любой момент за этим стоит Банк Латвии, который обо всём этом заботится", - акцентировал внимание бывший глава банка.

Он также отметил, что это далеко не все: в компетенцию Банка Латвии входят кредитные обязательства, участие в разработке налоговой политики и многое другое.

"Деятельность Банка Латвии подобна айсбергу. Вы видите только верхушку, но на самом деле большая часть ежедневной работы скрыта от глаз", - заключил Казакс.

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