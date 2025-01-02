После спада в 2023 году в Латвии вновь выросло потребление природного газа

За 11 месяцев 2024 года в Латвии потреблено 7,911 тераватт-часов (ТВт/ч) природного газа, тогда как за аналогичный период 2023 года было потреблено 7,155 ТВт/ч природного газа.

В том числе в ноябре в Латвии потребление природного газа составило 935 491 мегаватт-час (МВт/ч), что на 7,8% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.

По имеющимся данным, в 2024 году больше всего природного газа было потреблено в январе - 1,932 ТВт/ч, что на 72,6% больше, чем за аналогичный месяц 2023 года; далее следует февраль, когда было потреблено 1,331 ТВт/ч природного газа, что на 11% больше; в ноябре было потреблено 935 491 МВт/ч, что на 7,8% меньше, а в марте - 907 585 МВт/ч, что меньше на 11,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Как сообщалось, общий объем потребленного в 2023 году в Латвии природного газа сократился на 5,4% и составил 8,406 ТВт/ч.

В том числе в 2023 году природный газ больше всего потреблялся в декабре - 1,25 ТВт/ч, что по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года меньше на 21,8%.

Затем следует февраль, когда в Латвии было потреблено 1,199 ТВт/ч природного газа, что на 9,3% больше, чем за тот же период 2022 года; январь, когда потребление природного газа по сравнению с тем же месяцем 2022 года в Латвии сократилось на 27,1%, составив 1,119 ТВт/ч; март, когда потребление природного газа составило 1,03 ТВт/ч, что на 1,5% больше, а затем ноябрь, когда в Латвии было потреблено 1,014 ТВт/ч, что меньше на 9,7%.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!