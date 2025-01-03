Страсти по airBaltic: Силиня ожидает от Бришкенса предложений

По словам советника премьер-министра по вопросам стратегической коммуникации Элины Лидере, Силиня заявила, что Министерство сообщения как держатель контрольного пакета авиакомпании должно выполнить поставленные правительством задачи.

"Ответственность за оценку рисков и обязанность действовать как хороший и рачительный хозяин лежит и на самой компании. Поскольку политически мы предоставили министру сообщения свободу действий, я ожидаю от него предложений по дальнейшим действиям, в том числе по управлению компанией", - сказала Силиня.

Политик отмечает, что речь идет о важных для латвийского государства интересах.

"Это компания, которая каждый день перевозит тысячи людей из разных уголков мира", - сказала премьер-министр.

Как сообщалось ранее, работа совета airBaltic будет оценена на собрании акционеров 21 января этого года, говорится в заявлении Бришкенса в социальных сетях.

airBaltic начала 2025 год с объявления о том, что в этом летнем сезоне из-за задержек в техническом обслуживании двигателей авиакомпания прекратит полеты на 19 маршрутах и сократит их частоту на 21 маршруте. В общей сложности будет отменено 4 670 рейсов.

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