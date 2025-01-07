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Латвия выделит 63,2 миллиона евро на информационную инфраструктуру у российской границы

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Граница Латвии и Беларуси
Граница Латвии и Беларуси Фото: Zane Bitere/LETA

​Правительство Латвии во вторник, 7 января, на закрытом заседании дало разрешение государственной компании "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (LVRTC) взять на себя финансовые обязательства на сумму 63 241 806 евро для проектирования и строительства технологической инфраструктуры на внешней сухопутной границе Латвии с Россией.

Этот проект направлен на создание необходимой технологической инфраструктуры для надзора за внешней сухопутной границей страны.

Решение правительства предусматривает принятие к сведению, что объем финансирования, необходимого для строительных работ в рамках 5-го, 6-го и 7-го этапов общей протяженностью 201 километр, на 2025-2026 годы оценивается в 79 479 751 евро.

Для реализации этих строительных работ правительство разрешило LVRTC взять на себя финансовые обязательства на сумму 63 241 806 евро.

После завершения строительства для обеспечения функционирования технологической инфраструктуры Министерство внутренних дел, в сотрудничестве с комитетом по надзору за строительством инфраструктуры внешней границы и другими задействованными учреждениями, разработает поправки к нормативным актам. Эти поправки предоставят LVRTC полномочия по техническому обслуживанию систем наблюдения, средств фиксации присутствия и сопутствующей инфраструктуры.

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