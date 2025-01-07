Этот проект направлен на создание необходимой технологической инфраструктуры для надзора за внешней сухопутной границей страны.

Решение правительства предусматривает принятие к сведению, что объем финансирования, необходимого для строительных работ в рамках 5-го, 6-го и 7-го этапов общей протяженностью 201 километр, на 2025-2026 годы оценивается в 79 479 751 евро.

Для реализации этих строительных работ правительство разрешило LVRTC взять на себя финансовые обязательства на сумму 63 241 806 евро.

После завершения строительства для обеспечения функционирования технологической инфраструктуры Министерство внутренних дел, в сотрудничестве с комитетом по надзору за строительством инфраструктуры внешней границы и другими задействованными учреждениями, разработает поправки к нормативным актам. Эти поправки предоставят LVRTC полномочия по техническому обслуживанию систем наблюдения, средств фиксации присутствия и сопутствующей инфраструктуры.

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