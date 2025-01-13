Собраны подписи за отмену платы за обслуживание рецептов

Сбор подписей был начат в пятницу, 10 января, и уже к 15 часам субботы, 11 января, было собрано более 11 500 подписей.

Автор инициативы Раймонд Грининьш считает, что взимание платы за услугу фармацевта, которая зачастую ограничивается простой работой на компьютере, является неприемлемым. Это создает дополнительное финансовое бремя для пациентов и подрывает доверие к обещаниям правительства о снижении стоимости лекарств.

Автор предлагает изменить правила Кабинета министров, регулирующие формирование цен на лекарства, чтобы снизить нагрузку на население, особенно на тех, кто регулярно принимает рецептурные препараты.

Ассоциация, указывая, что отсутствие переходного периода при введении новых правил нарушает принцип правовой уверенности. Это особенно тяжело сказывается на социально уязвимых группах — пенсионерах, людях с инвалидностью и малоимущих.

Представители фармацевтической отрасли также критикуют реформу ценообразования лекарств, называя ее необоснованной и угрожающей доступности медикаментов. Они предлагают снизить ставку PVN на лекарства и расширить список компенсируемых препаратов.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Латвии вступила в силу реформа ценообразования рецептурных лекарств. Она предполагает фиксированную наценку для дистрибьюторов и аптек, а также введение платы за обработку рецептов: 0,75 евро оплачивают пациенты, а еще 0,75 евро компенсирует государство.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!