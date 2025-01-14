Известна неофициальная информация про выборы на должность президента Банка Латвии

В конце прошлого года "Прогрессивные" совместно с "Новым Единством" выдвинула бывшего президента Мартиньша Казакса на пост главы Банка Латвии.

В то же время Союз зеленых и крестьян (СЗК) совместно с отдельными депутатами Национального объединения и Объединенного списка поддержали кандидатуру Рейниса Берзиньша, председатель совета директоров финансового института развития Altum.

Однако за день до голосования в Сейме премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что коалиционные партии снимают своих кандидатов и начнется новый процесс выдвижения, в рамках которого коалиция договорится о едином кандидате.

По данным агентства LETA, коалиция также не рассматривает повторную кандидатуру Берзиньша.

В понедельник, 13 января, после совещания правящих партий премьер-министр заявила, что коалиция активно продвигается в вопросе выдвижения кандидата на пост президента Банка Латвии.

"В коалиции мы продвинулись в вопросе кандидатов, которых видим возможными для выдвижения", - сказала премьер-министр, подчеркнув, что когда будет определен единый кандидат, это будет объявлено публично.