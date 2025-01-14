Внутри коалиции на переговорах о едином кандидате на пост президента Банка Латвии не рассматривается кандидатура бывшего президента Мартиньша Казакса, сообщает агентство LETA со ссылкой на неофициальную информацию.
Известна неофициальная информация про выборы на должность президента Банка Латвии
В конце прошлого года "Прогрессивные" совместно с "Новым Единством" выдвинула бывшего президента Мартиньша Казакса на пост главы Банка Латвии.
В то же время Союз зеленых и крестьян (СЗК) совместно с отдельными депутатами Национального объединения и Объединенного списка поддержали кандидатуру Рейниса Берзиньша, председатель совета директоров финансового института развития Altum.
Однако за день до голосования в Сейме премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что коалиционные партии снимают своих кандидатов и начнется новый процесс выдвижения, в рамках которого коалиция договорится о едином кандидате.
По данным агентства LETA, коалиция также не рассматривает повторную кандидатуру Берзиньша.
В понедельник, 13 января, после совещания правящих партий премьер-министр заявила, что коалиция активно продвигается в вопросе выдвижения кандидата на пост президента Банка Латвии.
"В коалиции мы продвинулись в вопросе кандидатов, которых видим возможными для выдвижения", - сказала премьер-министр, подчеркнув, что когда будет определен единый кандидат, это будет объявлено публично.
Силиня повторила критерии, выдвинутые коалицией для кандидата на пост президента Банка Латвии.
Кандидат должен обладать безупречной репутацией и видением новых услуг в финансовой сфере, которые ускорят рост экономики Латвии. Коалиционный кандидат должен быть готов немедленно приступить к работе в должности президента Банка Латвии, представляя страну как на внутренней политической и экономической арене, так и на международной.
Между тем депутаты фракции Объединенного списка решили вновь выдвинуть Казакса, заявляя, что он обладает всеми необходимыми навыками и качествами. По их мнению, его избрание укрепит как репутацию Банка Латвии, так и страны в целом, положив конец "грязным политическим торгам" последних месяцев вокруг этой должности.
Сопредседатель Объединенного списка Эдвард Смилтенс высказал мнение, что в данный момент наиболее очевидным, рациональным и обоснованным выбором для этой должности является Казакс.
Уже сообщалось, что новые кандидаты на должность председателя Банка Латвии могут быть выдвинуты до 31 января.
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