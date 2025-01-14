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Известна неофициальная информация про выборы на должность президента Банка Латвии

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Мартиньш Казакс
Мартиньш Казакс Фото: Ieva Leiniša/LETA

Внутри коалиции на переговорах о едином кандидате на пост президента Банка Латвии не рассматривается кандидатура бывшего президента Мартиньша Казакса, сообщает агентство LETA со ссылкой на неофициальную информацию.

В конце прошлого года "Прогрессивные" совместно с "Новым Единством" выдвинула бывшего президента Мартиньша Казакса на пост главы Банка Латвии.

В то же время Союз зеленых и крестьян (СЗК) совместно с отдельными депутатами Национального объединения и Объединенного списка поддержали кандидатуру Рейниса Берзиньша, председатель совета директоров финансового института развития Altum.

Однако за день до голосования в Сейме премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что коалиционные партии снимают своих кандидатов и начнется новый процесс выдвижения, в рамках которого коалиция договорится о едином кандидате.

По данным агентства LETA, коалиция также не рассматривает повторную кандидатуру Берзиньша.

В понедельник, 13 января, после совещания правящих партий премьер-министр заявила, что коалиция активно продвигается в вопросе выдвижения кандидата на пост президента Банка Латвии.

"В коалиции мы продвинулись в вопросе кандидатов, которых видим возможными для выдвижения", - сказала премьер-министр, подчеркнув, что когда будет определен единый кандидат, это будет объявлено публично.

Силиня повторила критерии, выдвинутые коалицией для кандидата на пост президента Банка Латвии.

Кандидат должен обладать безупречной репутацией и видением новых услуг в финансовой сфере, которые ускорят рост экономики Латвии. Коалиционный кандидат должен быть готов немедленно приступить к работе в должности президента Банка Латвии, представляя страну как на внутренней политической и экономической арене, так и на международной.

Между тем депутаты фракции Объединенного списка решили вновь выдвинуть Казакса, заявляя, что он обладает всеми необходимыми навыками и качествами. По их мнению, его избрание укрепит как репутацию Банка Латвии, так и страны в целом, положив конец "грязным политическим торгам" последних месяцев вокруг этой должности.

Сопредседатель Объединенного списка Эдвард Смилтенс высказал мнение, что в данный момент наиболее очевидным, рациональным и обоснованным выбором для этой должности является Казакс.

Уже сообщалось, что новые кандидаты на должность председателя Банка Латвии могут быть выдвинуты до 31 января.

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