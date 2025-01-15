Возможно, предприниматели пытаются компенсировать ущерб от реформы цен на рецептурные лекарства, поднимая цены на безрецептурные продукты, следует из слов министра здравоохранения Хосама Абу Мери ("Новое Единство") в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3.
Абу Мери: предприниматели пытаются компенсировать ущерб от реформы за счет удорожания безрецептурных продуктов
Министр сообщил, что есть сигналы от жителей, которые регулярно употребляют какие-либо пищевые добавки или витамины, об увеличении их цен.
В Латвии одни из самых дорогих безрецептурных медикаментов в Евросоюзе, в том числе от боли. "Этот вопрос тоже нечестный", - признал он.
При этом на вопрос, можно ли так делать, министр сказал, что безрецептурные медикаменты "не являются существенными медикаментами", а являются в большей степени пищевыми добавками.
"Я призываю жителей посмотреть, действительно ли за пищевые добавки нужно платить 30 или 40 евро. Действительно ли это поможет. Говорю как врач", - сказал он, призвав лучше есть полезно, двигаться и делать другие превентивные вещи, чтобы не заболеть.
"Конечно, это бизнес, которым, возможно, предприниматели хотели компенсировать большую потерю, исходящую от реформы цен на рецептурные лекарства", - предположил министр.
Что касается цен на рецептурные медикаменты, министр призвал подождать как минимум три месяца, чтобы оценить реальное влияние реформы, поскольку еще распродаются запасы рецептурных лекарств прошлого года.
Однако, по его словам, видно, что реформа проходит так, как и предполагалось. В случаях, если жители видят недобросовестность, министр призывает сообщать в Национальную службу здоровья, прислав чек.
Абу Мери предположили, что, возможно, после этого трехмесячного периода придется найти новое решение для медикаментов, которые стоят до пяти евро.
Как сообщалось, в связи с реформой наценок на лекарства, внедренной Министерством здравоохранения, цены снизились на 3130 рецептурных препаратов, однако для 618 препаратов наблюдается увеличение стоимости. Об этом сообщили представители Государственного агентства лекарств (ZVA) и директор Департамента фармации Минздрава Инесе Каупере на заседании подкомиссии Сейма по общественному здравоохранению.
Парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульский считает, что делать выводы о результатах реформы пока преждевременно.
Хотя уже заметны некоторые первые итоги, реальную оценку воздействия можно будет дать через три-четыре месяца после вступления изменений в силу в начале этого года.
Согласно собранной Минздравом информации, цены на самые дешевые лекарства все же увеличились. Например, если ранее цена препарата в аптеке с PVN составляла 3,65 евро, то после реформы она выросла до 4,89 евро, включая PVN и 75-центовую плату за обработку рецепта. Другой препарат, стоимость которого ранее составляла 1,85 евро, сейчас стоит 2,99 евро.
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