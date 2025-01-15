Абу Мери: предприниматели пытаются компенсировать ущерб от реформы за счет удорожания безрецептурных продуктов

Министр сообщил, что есть сигналы от жителей, которые регулярно употребляют какие-либо пищевые добавки или витамины, об увеличении их цен.

В Латвии одни из самых дорогих безрецептурных медикаментов в Евросоюзе, в том числе от боли. "Этот вопрос тоже нечестный", - признал он.

При этом на вопрос, можно ли так делать, министр сказал, что безрецептурные медикаменты "не являются существенными медикаментами", а являются в большей степени пищевыми добавками.

"Я призываю жителей посмотреть, действительно ли за пищевые добавки нужно платить 30 или 40 евро. Действительно ли это поможет. Говорю как врач", - сказал он, призвав лучше есть полезно, двигаться и делать другие превентивные вещи, чтобы не заболеть.

"Конечно, это бизнес, которым, возможно, предприниматели хотели компенсировать большую потерю, исходящую от реформы цен на рецептурные лекарства", - предположил министр.

Что касается цен на рецептурные медикаменты, министр призвал подождать как минимум три месяца, чтобы оценить реальное влияние реформы, поскольку еще распродаются запасы рецептурных лекарств прошлого года.