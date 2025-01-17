В Министерстве финансов начаты дискуссии о возможностях увеличения финансирования обороны, чтобы правительство могло принять соответствующие решения при разработке проекта госбюджета на следующий год, сообщил агентству LETA министр финансов Арвилс Ашераденс.
В Минфине обсуждают возможность увеличения бюджета на оборону
Он отметил, что с учетом геополитической ситуации это очень важная дискуссия.
Глава Минфина напомнил, что в 2025 году финансирование обороны составит 1,719 млрд евро, или 3,45% от валового внутреннего продукта (ВВП).
"Мы также нашли возможность на 167,4 млн евро увеличить финансирование внутренней безопасности. Внутренняя и внешняя безопасность - две стороны одной медали", - сказал Ашераденс.
Ранее в Минфине заявили, что нахождение Латвии на восточном фланге НАТО накладывает на нее особую ответственность за безопасность региона и увеличение расходов на оборону до 4% от ВВП является стратегически важным шагом для укрепления обороноспособности страны, повышения доверия союзников и выполнения международных обязательств.
В министерстве отметили, что оборона является одним из приоритетов страны, особенно в контексте сложной геополитической ситуации и постоянной угрозы со стороны России.
Достижение цели расходов на оборону до 4% от ВВП потребует ответственного подхода к разработке бюджета. Укрепление обороны - это не только гарантия национальной безопасности, но и инвестиции в долгосрочную стабильность государства, подчеркнули в Минфине.
Как ранее сообщалось, Государственный совет по обороне Литвы, в который входят руководители государства и оборонной сферы, постановил, что в период со следующего года по 2030 год финансирование обороны должно составлять 5-6% от ВВП.
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