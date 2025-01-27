Рига рассмотрит возможность покупки части принадлежащих шведской компании Sodra лесов

"Ситуацию, когда на продажу выставлены большие площади латвийского леса, я рассматриваю как со стратегической точки зрения на государственном уровне, так и с экономической. В нынешних геополитических условиях, с точки зрения государства, я считаю, что мы должны использовать все возможности, чтобы сохранить эти леса в нашей собственности - это вопрос национальной безопасности", - сказал Кирсис.

Самоуправление отмечает, что для Rīgas Meži, четвертого по величине лесохозяйственного предприятия страны, это будет возможность расширить свою деятельность и поставить новые цели.

Кроме того, будет обсуждаться возможность совместного приобретения лесов с другими предприятиями отрасли.

Sodra объявила о планах по продаже лесной недвижимости и связанных с ней предприятий в странах Балтии.

Sodra владеет в общей сложности около 153 000 гектаров земли в Эстонии и Латвии, большая часть которых - около 135 000 гектаров - находится в Латвии. Эти леса занимают около 2 % территории нашей страны.

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