Спрос и цены на инвестиционное серебро в мире резко выросли. Не отстают и латвийцы - по данным дилера драгметаллов Tavex Latvija, в 2024 году объемы продаж этого благородного металла увеличились на 12%. Причины кроются в бурном развитии возобновляемой энергетики и искусственного интеллекта. TVNET+ выяснил, какова ситуация на рынке драгметаллов и как отразится взрывной рост биржевых цен на стоимости ювелирных изделий из серебра?
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Серебро на вес золота. Почему так взлетели цены?
По оценкам дилера, сейчас в закромах у латвийских жителей находятся золотые слитки и монеты на общую сумму примерно 680 миллионов евро - золото по-прежнему остается привлекательным инвестиционным инструментом с высокой доходностью. При этом в 2024 году многие жители Латвии решили продать свои "стратегические запасы".