Вакансий становится меньше, но работников все равно не хватает

Латвийское телевидение поговорило с несколькими жителями, которые ищут работу.

Но некоторые из них отметили, что предложений с приемлемой зарплатой немного.

"На тысячу [евро] или меньше тысячи предложений много, но это уже не конкурентоспособная зарплата. Хочется хотя бы полторы тысячи, но, похоже, придется уезжать. Надо же питаться, кредит, лизинг, дети, кружки… Все это - больше тысячи", - сказал Вячеслав, который ищет работу водителем.

А вот IT-специалист Гунта заметила, что количество вакансий в ее сфере уменьшилось.

"По-моему, их меньше, чем было год назад - по крайней мере в моей IT-сфере. Хотелось бы побольше", - сказала она.

С ней согласны и рекрутинговые компании, которые подтвердили, что количество вакансий сократилось.

"Тут вопрос в том, где работодатели сейчас ищут сотрудников: через знакомства, контакты или каким-то другим способом пытаются найти этих людей", - отметил Артур Блинов, председатель правления Human Source.

Он рассказал, что специалистов в строительной и инженерно-технической сферах не хватает - многие уже трудоустроены.

"И тут вопрос, переманивать ли их из других компаний. Тогда надо переплачивать или, скажем так, продать им себя - показать, чем это предприятие лучше, чем то, где они сейчас работают", - рассказал Блинов.

"В инженерно-технической сфере мы видим голод по части кадров. Мы с этим сталкиваемся каждый день: найти людей в этой сфере становится все труднее", - добавил он.

На каждую открытую вакансию в Латвии приходится три безработных.

Основная проблема - несоответствие между ожиданиями соискателей и условиями, предлагаемыми работодателями, заметила замнчальника Рижского регионального филиала NVA Сандра Тарабрина.

Также многие ищущие работу сталкиваются с дискриминацией, особенно по возрасту, и жалуются на отсутствие обратной связи от работодателей.

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