Будет ли расти безработица и в этом году? Комментирует конфедерация работодателей

"В прошлые годы рынок труда Латвии был перегрет, ощущалась острая нехватка рабочих рук. Сейчас все более-менее сбалансировано, но тут вмешался внешний фактор. Нынешний рост безработицы вызван, в основном, осложнением ситуации с экспортом. Сейчас все мировые рынки слегка просели, и предприятия вынуждены сокращать число своих работников. Об этом же говорит и то, что количество вакансий в прошлом году упало на 15%", - отметил он.

По словам Бите, безработица в Латвии будет расти весь год. В то же время, большая часть работодателей старается сохранить свой коллектив при любых экономических условиях, заявил он.

Специалист прогнозирует, что ситуация может немного улучшиться летом за счет сезонных работ, однако в целом "мы пришли к довольно трудному периоду".

Он также отметил, что у нас в стране все еще не хватает рабочих рук.

Кроме того, Бите считает, что зарплаты в этом году расти не будут, так как в последние годы она и так росла очень быстро, особенно в госсекторе.

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