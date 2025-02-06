С сентября 2024 года уровень безработицы в Латвии начал расти и концу года достиг 6,8%. Чего ждать от этого года? О прогнозах в передаче "Домская площадь" на Латвийском радио 4 рассказал глава Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите, пишет LSM+.
Будет ли расти безработица и в этом году? Комментирует конфедерация работодателей
"В прошлые годы рынок труда Латвии был перегрет, ощущалась острая нехватка рабочих рук. Сейчас все более-менее сбалансировано, но тут вмешался внешний фактор. Нынешний рост безработицы вызван, в основном, осложнением ситуации с экспортом. Сейчас все мировые рынки слегка просели, и предприятия вынуждены сокращать число своих работников. Об этом же говорит и то, что количество вакансий в прошлом году упало на 15%", - отметил он.
По словам Бите, безработица в Латвии будет расти весь год. В то же время, большая часть работодателей старается сохранить свой коллектив при любых экономических условиях, заявил он.
Специалист прогнозирует, что ситуация может немного улучшиться летом за счет сезонных работ, однако в целом "мы пришли к довольно трудному периоду".
Он также отметил, что у нас в стране все еще не хватает рабочих рук.
Кроме того, Бите считает, что зарплаты в этом году расти не будут, так как в последние годы она и так росла очень быстро, особенно в госсекторе.
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