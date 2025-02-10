Нужно ли спасать деньги от войны?

В декабре TVNET+ опубликовал статью "Что произойдет с деньгами латвийцев в час Х?", в которой изложил примерную схему того, как должна работать финансовая система в случае национальной угрозы. Если коротко, у нас определены 99 критически важных банкоматов, где доставка денег является приоритетом, минимальное время доступа для платежей в интернет-банке и другие критические моменты для работы финансовой системы.

Однако, несмотря на то, что у нас есть план действий, в сообществе сохраняется определенная неуверенность, и это можно было увидеть, в том числе, в комментариях к вышеуказанной статье, где обсуждались версии, хранить ли свои средства в наличных, золоте, криптовалютах или иным образом. О преимуществах этих типов и о том, какова реальная финансовая безопасность Латвии, а также о том, стоит ли ей продолжать выполнять свои долговые обязательства в случае войны, TVNET+ рассказал в этой статье. Однако сразу можно сказать то услышанное в кулуарах Старой Риги, о чем банки официально не говорят, то есть используют глобальные технологические инструменты и стараются хранить данные за пределами Балтийского региона, поэтому информация о сбережениях и обязательствах клиентов может быть относительно безопасной.