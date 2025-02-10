Все более неприятные российские заявления и постоянно растущая геополитическая напряженность в мире, не исключающая возникновения новых военных конфликтов, естественным образом усиливают страх в обществе за свою физическую и, конечно же, финансовую безопасность себя и своих близких. В этой статье мы рассмотрим финансовые аспекты этой темы, однако сразу можно сказать, что мы находимся в гораздо большей безопасности в случае возможных угроз деньгам, чем представляют себе многие.
Для абонентов
Нужно ли спасать деньги от войны?
В декабре TVNET+ опубликовал статью "Что произойдет с деньгами латвийцев в час Х?", в которой изложил примерную схему того, как должна работать финансовая система в случае национальной угрозы. Если коротко, у нас определены 99 критически важных банкоматов, где доставка денег является приоритетом, минимальное время доступа для платежей в интернет-банке и другие критические моменты для работы финансовой системы.
Также ясно, что четыре крупных банка - Swedbank, SEB Banka, Citadele и Luminor - определены как критически важные, которые будут выполнять все функции, требуемые законодательством для обеспечения работы финансовой системы.