Самым посещаемым интернет-порталом в Латвии в январе стал tvnet.lv, который просматривался 777 792 раза, свидетельствуют новейшие данные компании Gemius, сообщает агентство LETA.
Самый посещаемый интернет-портал в Латвии в январе – tvnet.lv
Второе место занял портал delfi.lv с 772 768 посещений, в свою очередь на третьем месте расположился inbox.lv с 765 552 посещениями.
На четвертом месте среди самых посещаемых порталов был lsm.lv со 713 320 посещениями, а на пятом - jauns.lv, который посещался 712 320 раз.
Шестое место занял tv3.lv с 652 368 посещениями, на седьмом - la.lv, посещавшийся 565 056 раз, на восьмом - 1188.lv с 561 184 посещений, на девятом - nra.lv с 553 184 посещений, а завершает десятку портал apollo.lv - его посетили 505 968 раз.
Среди сайтов, посещаемых с компьютеров в январе, на первом месте оказался Google с 991 072 посещениями, за ним следует youtube.com с 668 784 посещениями, а третьим по посещаемости с компьютеров стал facebook.com с 554 976 посещениями.
Четвертым самым посещаемым с компьютеров порталом в январе стал inbox.lv, который посетили 520 880 раз, на пятом месте - swedbank.lv с 448 256 посещениями, на шестом - whatsapp.com с 359 648 просмотрами.
Седьмое место занял 22.com с 340 288 посещениями, восьмое - wikipedia.org с 318 032 посещениями с компьютеров, девятое - delfi.lv с 316 096 посещениями, а замыкает первую десятку eparaksts.lv с 299 024 посещениями.
По данным Gemius, в январе самым посещаемым порталом с мобильных устройств - смартфонов и планшетов - был tvnet.lv, на который за месяц было совершено 736 016 посещений, за ним следует delfi.lv с 718 560 посещений, а на третьем месте - jauns.lv с 672 224 посещениями.
В январе из медиагрупп больше всего пользователей достигла TVNET GRUPA, которую использовали 881 264 пользователей или 59% всех интернет-пользователей Латвии. На втором месте в январе оказалась группа Delfi с 825 276 пользователями или 55% интернет-пользователей, а на третьем месте среди медиагрупп в январе оказалась группа Inbox с 773 104 пользователями или 52% интернет-пользователей.
На четвертом месте среди медиагрупп в декабре оказалась группа Rīgas viļņi, на пятом месте — группа la.lv/TV24, на шестом месте - tv3 grupa, на седьмом месте — группа Santa, а на восьмом месте — группа Latvijas vēstnesis.
Данные Gemius основаны на аудитории людей в возрасте от семи до 74 лет, которые посещали сайты, подключаясь к интернету из Латвии с помощью компьютеров, мобильных телефонов и планшетов.
Агрегатная и мобильная статистика отражает посещения заскриптованных страниц, в то время как посещения с компьютеров также включают нескриптованные сайты. Исследование gemiusAudience основано на методологии, которая позволяет определить фактическое количество посетителей, а не куки или IP-адреса.
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