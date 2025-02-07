Самый посещаемый интернет-портал в Латвии в январе – tvnet.lv

По данным Gemius, в январе самым посещаемым порталом с мобильных устройств - смартфонов и планшетов - был tvnet.lv, на который за месяц было совершено 736 016 посещений, за ним следует delfi.lv с 718 560 посещений, а на третьем месте - jauns.lv с 672 224 посещениями.

В январе из медиагрупп больше всего пользователей достигла TVNET GRUPA, которую использовали 881 264 пользователей или 59% всех интернет-пользователей Латвии. На втором месте в январе оказалась группа Delfi с 825 276 пользователями или 55% интернет-пользователей, а на третьем месте среди медиагрупп в январе оказалась группа Inbox с 773 104 пользователями или 52% интернет-пользователей.

На четвертом месте среди медиагрупп в декабре оказалась группа Rīgas viļņi, на пятом месте — группа la.lv/TV24, на шестом месте - tv3 grupa, на седьмом месте — группа Santa, а на восьмом месте — группа Latvijas vēstnesis.

Данные Gemius основаны на аудитории людей в возрасте от семи до 74 лет, которые посещали сайты, подключаясь к интернету из Латвии с помощью компьютеров, мобильных телефонов и планшетов.

Агрегатная и мобильная статистика отражает посещения заскриптованных страниц, в то время как посещения с компьютеров также включают нескриптованные сайты. Исследование gemiusAudience основано на методологии, которая позволяет определить фактическое количество посетителей, а не куки или IP-адреса.

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