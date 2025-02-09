Видео Рижская дума надеется пополнить бюджет, сдавая рекламодателям новые навесы для остановок

NP: Тогда целенаправленно шли именно на то, что нужны именно остановки для Риги самой?

Андерсоне: Конечно, мы пошли сначала к тому, что искали возможность через частный аукцион.

В конце 2023 года самоуправление, возглавляемое Вилнисом Кирсисом предложило на аукционе сроком на 20 лет 141 остановку, чтобы поставить 156 навесов. Начальная цена составила 251 тыс. евро в год в обмен на право размещения рекламы. Вновь не вызвался ни один претендент.

"Мы с отраслью договорились, что так было бы хорошо, идем на это, потом они передумали", - сказал мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

Глава агентства JCDecaux Latvija Елена Брокане заявила, что после перерасчета фирма "не видит там бизнеса".

"Рижская дума в соответствии с законодательством перед аукционом должна оценить землю и начальная цена - ее оценочная стоимость. Мы не можем нарушить закон. […] по аналогичной системе четыре года назад были выставлены на продажу те места, где сейчас есть экраны".

В марте прошлого года, за несколько месяцев до окончания договора между JCDecaux и Rīgas satiksme, дума снова объявила конкурс на покупку навесов.

В Гризинькалнсе еще два месяца назад был навес для остановки. Его снесли и на месте надо было установить новый, но этого до сих пор не сделано и рижане вынуждены ждать общественный транспорт без возможности спастись от дождя или снега.