Уже два месяца во многих местах рижане, ежедневно передвигающиеся на общественном транспорте, вынуждены ждать его в дождь и снег на улице, так как вместо остановочного навеса есть дыра в асфальте и ограждение. Большая часть навесов в столице принадлежит рекламному предприятию, однако дума в прошлом году решила, что изменит существующую систему и купит их сама. Новые остановки уже должны были быть установлены, но этого до сих пор не сделано, сообщает передача Nekā Personīga.
Видео ⟩ Рижская дума надеется пополнить бюджет, сдавая рекламодателям новые навесы для остановок
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Видео: Сюжет Nekā Personīga
Последние 12 лет за навесы остановок общественного транспорта в Риге отвечают рекламодатели. Это взаимовыгодно, так как город получает навесы, защищающие население от осадков, а для предпринимателей это прибыльный бизнес, так как в них можно разместить рекламу.
550 из примерно 600 навесов в Риге принадлежат рекламному предприятию JCDecaux. Ему в 2012 году право устанавливать навесы предоставило скандальное предприятие Pilsētas līnijas, которое само в 2004 году сомнительным путем добилось размещения рекламы на автобусах и остановках Rīgas satiksme. Сделку легализовали, отдав навесы в аренду Rīgas satiksme.
Всю цепочку сделок проверил Совет по конкуренции и пришел к выводу, что в ней усматриваются нарушения конкуренции, но дело прекратили, так как JCDecaux, Rīgas satiksme и городские линии обязались их устранить.
В 2018 году Rīgas satiksme объявило публичный конкурс на право строительства еще 300 навесов. В нем тоже победил JCDecaux. Этот договор уже был выгоднее для Риги.
Jānis Lange, Rīgas domes izpilddirektors
"С Советом по конкуренции достигнута договоренность о том, что эта методика, как определяется цена, сейчас Совет по конкуренции устраивает. И надо сказать, что мы как заказчик, или Rīgas satiksme, тоже как заказчик, видим, что благодаря этим изменениям методики наша выгода как минимум в два раза больше, чем это было до сих пор. Поскольку в какой-то степени мы до сих пор боремся с теми последствиями, которые имели заключенные контракты, начиная с 2012 по 2018 год", - рассказал исполнительный директор столицы Янис Ланге.
В 2024 году срок действия одного из контрактов истек. О том, что город должен думать что делать с остановками, рекламщики говорили еще в 2019 году. В тот момент в самоуправлении был хаос, так как тогдашний министр регионального развития Юрис Пуце распустил думу. Поэтому закупку на 500 навесов объявила только дума под руководством Мартиньша Стакиса в 2022 году. Закупка завершилась безрезультатно, так как никто не вызвался это делать. Уже тогда "Новое Единство" считало, что остановки лучше делать самой думе.
"В нашем ведении была и есть и сфера сообщения, и сфера развития, конечно, это на нашем столе. Нам принесли эту проблему. Знаете, это не остановки, это рекламные стенды, их снимут в 2024-м и в каком там году", - рассказала председатель Комитета городского развития Инесе Андерсоне ("Новое Единство").
NP: Тогда целенаправленно шли именно на то, что нужны именно остановки для Риги самой?
Андерсоне: Конечно, мы пошли сначала к тому, что искали возможность через частный аукцион.
В конце 2023 года самоуправление, возглавляемое Вилнисом Кирсисом предложило на аукционе сроком на 20 лет 141 остановку, чтобы поставить 156 навесов. Начальная цена составила 251 тыс. евро в год в обмен на право размещения рекламы. Вновь не вызвался ни один претендент.
"Мы с отраслью договорились, что так было бы хорошо, идем на это, потом они передумали", - сказал мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").
Глава агентства JCDecaux Latvija Елена Брокане заявила, что после перерасчета фирма "не видит там бизнеса".
"Рижская дума в соответствии с законодательством перед аукционом должна оценить землю и начальная цена - ее оценочная стоимость. Мы не можем нарушить закон. […] по аналогичной системе четыре года назад были выставлены на продажу те места, где сейчас есть экраны".
В марте прошлого года, за несколько месяцев до окончания договора между JCDecaux и Rīgas satiksme, дума снова объявила конкурс на покупку навесов.
В Гризинькалнсе еще два месяца назад был навес для остановки. Его снесли и на месте надо было установить новый, но этого до сих пор не сделано и рижане вынуждены ждать общественный транспорт без возможности спастись от дождя или снега.
В закупке победило предприятие PALAMI, владельцем которого является белорус Павел Агронин. Фирмы признали предложение в 3,7 млн наиболее выгодным. JCDecaux в закупке не участвовал.
Елена Брокане: JCDecaux не строит остановок, это не наш бизнес.
NP: Но эти остановки, которые сейчас есть, их уже кто-то построил?
Елена Брокане: Здесь уже была закупка - город собирался покупать остановки у предпринимателей, но мы не продаем остановки, мы продаем сервис.
С результатами конкурса был не согласен другой претендент - Milzo Urban, которого исключили из закупки. Председателем правления и истинным бенефициаром предприятия является Илма Каулиня. Она является членом правления и в компании Pilsētas līnijas, которая в свое время заключила на остановки договор с JCDecaux.
У Milzo Urban, единственных из 4-х претендентов, цена была выше 5 миллионов. Они обжаловали конкурс в Бюро по надзору за закупками. Фирма посчитала поданную PALAMI цену слишком низкой. Бюро с этим не согласилось и разрешило заключить договор.
Самоуправление должно было провести еще два конкурса - на установку остановок и строительный надзор. В декабре JCDecaux начал демонтировать свои навесы. К настоящему моменту снесено уже 48. Дума пообещала, что новые будут установлены до конца января.
Однако процесс задержался, так как PALAMI поставила первые навесы только в декабре. Начав установку, обнаружили у них дефекты. Строительные работы приостановили на время экспертизы.
"Этот внешний эксперт точно то же самое и подтвердил, что и наши представители, что в навесах этих остановок имеются механические повреждения, не являются качественными и ряд дефектов, которые были выявлены. И было дано время до 30 января устранить эти дефекты. И, соответственно, стройнадзор и руководство проекта подтвердили, что эти дефекты устранены и сейчас первые остановки начинают устанавливать уже в городской среде", - заявил Ланге.
Представитель PALAMI Сергей Комов: "Проблем никаких нет. Все в порядке".
NP: Тогда остановки, которые сейчас устанавливают, точно такие же, как установили еще до этого?
Комов: Да.
За опоздание бизнесмену придется заплатить. Сколько - еще не подсчитано. Самоуправление надеется, что до конца февраля установят 55 навесов. Остальные, около 450, постепенно за четыре года.
NP: Кто же в конце концов будет ответственным за то, что уже два месяца во многих местах рижане остались без остановок?
Вилнис Кирсис: Я, после того как этот процесс завершится, буду оценивать деятельность своих коллег.
"Мы уже видим, что PALAMI четко и ясно не уложились в этот срок договора. Срок был фактически второй половиной ноября и, соответственно, как во время, так и, к сожалению, в качество не уложились", - заявил Ланге.
Дополнительным бременем для городского бюджета станет обслуживание навесов. Пока за это отвечает департамент внешнего пространства и мобильности думы. На данный момент еще не подсчитано, во сколько это может обойтись. По приблизительным подсчетам Nekā Personīga, содержание одной остановки в год обходится примерно в полторы тысячи евро. Для 500 остановок это составит 750 тысяч.
Дума намерена окупить затраты на установку навесов их сдачей в аренду рекламодателям. Там считают, что за десять лет от этого самоуправление дополнительно получит в бюджет несколько десятков миллионов евро.