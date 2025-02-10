В какую сумму Риге обходится забота о раненых чайках и голубях?

На просьбу пояснить, какую медицинскую помощь оказывали этим птицам, член правления общества "Пансионат дли животных Ulubele" Илзе Джонсоне говорит: "Ветеринар осматривает птицу. У ветеринара есть образование. Они могут оказать и первую помощь раненым птицам. К сожалению, самоуправления не оплачивают животным ни рентген, ни анализы крови.

В январе самоуправление заключило новый договор с предприятием Zoopolicija.lv о заботе о диких животных. Общая его сумма - 160 тысяч евро. Несмотря на то, что содержание птицы в стационаре больше не оплачивается, по другим позициям наблюдается значительный скачок цен. В этом году забота об одной птице будет обходиться уже в 250-300 евро. "Вы посмотрите все эти позиции - приехать за ней, увезти в клинику, оказать первую помощь и после этого еще и доставить в приют или подходящее для жизни место. Ну, если кто-то может сделать это дешевле, конечно, добро пожаловать", - сказала Джонсоне.

Проведенный передачей опрос самоуправлений показал, что нигде так не заботятся о птицах, как в Риге. В Адажском (14 птиц), Саулкрастском (14 - все дикие животные), Марупском (5 птиц), Саласпилсском (18 - все дикие животные), Ропажском (18 птиц) и Сигулдском (8 птиц) самоуправлениях - общее количество птиц, за которыми ухаживает самоуправление, в прошлом году не достигло и ста. В Юрмале в прошлом году на эти цели не было потрачено никаких бюджетных средств. В Лиепае отмечают, что все птицы, которых нельзя выпустить в дикую природу, подвергаются эвтаназии.

Рижское самоуправление считает: заботу о диких животных на себя должно взять государство. В настоящее время Министерство земледелия продвигает поправки, подготовленные совместно с Латвийской ассоциацией самоуправлений, которые предлагают снять эту обязанность с самоуправлений.

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