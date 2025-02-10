На уход за бездомными, в том числе дикими животными Рижское самоуправление тратит более 300 тысяч евро в год. Львиную долю этой суммы образует помощь пострадавшим птицам. Как сообщает передача De facto Латвийского телевидения, в прошлом году на это ушло более 80 тысяч евро. То есть, за одну птицу в среднем - 116 евро. Однако в заключенном в этом году договоре предприятие Sociālais uzņēmums Zoopolicija.lv наценку удвоило.
В какую сумму Риге обходится забота о раненых чайках и голубях?
Много лет заботу о пострадавших в столице животных доверяли ветеринарной клинике доктора Бейнертса. Три года назад конкурс выиграло общество "Пансионат для животных Ulubele", которым руководит Илзе Джонсоне. С тех пор другие претенденты в конкурсах не участвовали.
В свою очередь стоимость предложенной услуги шла вверх. В 2021 году эту сумму (139 тысяч евро без PVN), которые самоуправление рассчитало на три года, Ulubele потратило уже на половине срока. И в ходе следующей закупки в 2023 году, когда победило предприятие Sociālais uzņēmums Zoopolicija.lv с Ulubele в подрядчиках, деньги кончились быстрее, чем планировалось. В свою очередь подданое осенью прошлого года "Зоополицией" предложение было таким дорогим, что самоуправление решило закупку прервать.
Самоуправление выделило услуги по уходу за дикими животными в отдельную закупку, но звонки жителей принимает само. Анализ показал, что большинство пострадавших - не собаки и кошки, а дикие животные, из которых 80 % - птицы. В прошлом году Рижское самоуправление оказало помощь 711 птицам на сумму 83 тысячи евро. Таким образом, в среднем на одну птицу пришлось 116 евро.
Прежние цены на помощь раненым птицам (без учета PVN) составляли: транспортировка птицы - 35 евро, первая помощь - 30 евро, столько же за ночной стационар, эвтаназия - 20 евро. Поставщики услуг, связанные с Ulubele или ее руководителем Илзе Джонсоне, заключили контракты по меньшей мере с шестью другими самоуправлениями под Ригой, но цены там ниже. Например, самоуправление Сигулдского края платит один евро за эвтаназию птицы. В Ропажском самоуправлении средняя цена за птицу вдвое ниже, чем в Риге, - в среднем 55 евро.
"Основной удельный вес составляют именно птицы. Помощь и услуги, оказываемые им, стоят дороже, чем домашним животным. Это, на мой взгляд, бессовестно. Этот поставщик услуг является монополистом. Согласно законодательству, департамент должен оказывать эту помощь, должен ее организовывать. Тогда нужно сказать: компания способствует своей экономической деятельности за счет закупки диких животных", - описал ситуацию Ренарс Гринбергс, руководитель отдела живых природных ресурсов департамента жилья и окружающей среды Рижской думы.
В настоящее время Рига пересматривает свои закупки для бездомных животных, чтобы вместо одной большой закупки создать несколько небольших. Цель - привлечь больше поставщиков услуг, которые в настоящее время не участвуют в муниципальных закупках.
В распоряжении De facto есть несколько прошлогодних месячных отчетов о заботе о птицах в Риге. В основном помощь оказывалась чайкам, голубям и воронам. Иногда отмечалось просто - "маленькая серая птица". В июле прошлого года в клинику был доставлен воробей, которому была оказана медицинская помощь, оплачен день в стационаре, на следующий день он умер. За этого воробья самоуправление заплатило "Зоополиции" сто евро. Что именно произошло с птицей, в отчетах появляется редко. В осмотренных передачей отчетах - абсолютно все птицы, которые были усыплены, перед этим получили и медицинскую помощь.
На просьбу пояснить, какую медицинскую помощь оказывали этим птицам, член правления общества "Пансионат дли животных Ulubele" Илзе Джонсоне говорит: "Ветеринар осматривает птицу. У ветеринара есть образование. Они могут оказать и первую помощь раненым птицам. К сожалению, самоуправления не оплачивают животным ни рентген, ни анализы крови.
В январе самоуправление заключило новый договор с предприятием Zoopolicija.lv о заботе о диких животных. Общая его сумма - 160 тысяч евро. Несмотря на то, что содержание птицы в стационаре больше не оплачивается, по другим позициям наблюдается значительный скачок цен. В этом году забота об одной птице будет обходиться уже в 250-300 евро. "Вы посмотрите все эти позиции - приехать за ней, увезти в клинику, оказать первую помощь и после этого еще и доставить в приют или подходящее для жизни место. Ну, если кто-то может сделать это дешевле, конечно, добро пожаловать", - сказала Джонсоне.
Проведенный передачей опрос самоуправлений показал, что нигде так не заботятся о птицах, как в Риге. В Адажском (14 птиц), Саулкрастском (14 - все дикие животные), Марупском (5 птиц), Саласпилсском (18 - все дикие животные), Ропажском (18 птиц) и Сигулдском (8 птиц) самоуправлениях - общее количество птиц, за которыми ухаживает самоуправление, в прошлом году не достигло и ста. В Юрмале в прошлом году на эти цели не было потрачено никаких бюджетных средств. В Лиепае отмечают, что все птицы, которых нельзя выпустить в дикую природу, подвергаются эвтаназии.
Рижское самоуправление считает: заботу о диких животных на себя должно взять государство. В настоящее время Министерство земледелия продвигает поправки, подготовленные совместно с Латвийской ассоциацией самоуправлений, которые предлагают снять эту обязанность с самоуправлений.
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