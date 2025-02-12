Латвийский союз свободных профсоюзов (LBAS) призывает пересмотреть регулирование нормального рабочего времени, установив, что оно не должно превышать 38 часов в неделю, сообщает агентство LETA со ссылкой на профсоюзы.
Профсоюз предлагает установить 38-часовую рабочую неделю; министерство отвечает
LBAS направил письмо в Министерство благосостояния, призывая рассмотреть этот вопрос на заседании подкомитета трехстороннего сотрудничества по трудовым вопросам. Это предложение должно обсуждаться вместе с разрабатываемыми поправками к Трудовому закону, отмечает организация.
Вопрос о сокращении рабочего времени поднимался неоднократно. Последняя коллективная петиция граждан Латвии была рассмотрена 1 февраля 2023 года в Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, где было решено продолжить изучение вопроса о гибком графике работы и его применении.
С точки зрения LBAS, предлагаемые поправки позволяют организовать рабочее время более гибко, однако необходимо пересмотреть норму рабочего времени в неделю и день. Также следует оценить возможность сокращения рабочей недели до 38 часов без снижения заработной платы - именно на это направлены предыдущие коллективные обращения.
Профсоюзы считают, что условия трудовых отношений должны адаптироваться к изменениям на рынке труда, развитию технологий и требованиям работников.
LBAS приводит примеры из других стран, где принято решение о сокращении рабочего времени. Например, в Испании недавно утвердили сокращение рабочей недели до 37,5 часов без потери зарплаты. В Исландии с 2019 года действует 36-часовая рабочая неделя, которой пользуются или имеют право воспользоваться 86% работников страны.
Кроме того, во многих странах отмечают, что сокращение рабочего времени способствует гендерному равенству на рабочем месте.
В Португалии проведен эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. В рамках шестимесячного пилотного проекта, запущенного в июне 2023 года, приняли участие 41 частная компания и более 1000 работников.
В результате фактическое количество отработанных часов в неделю сократилось на 11,3% - с 41,1 до 36,5 часа. Аналогичные тесты с похожими результатами проводились и в других странах Европы, включая Германию и Великобританию.
Исследования показывают, что четырехдневная рабочая неделя возможна, а сокращение рабочих часов не снижает продуктивность труда и доходы предприятий, подчеркивает LBAS.
Кроме того, опрос компании Kantar 2023 года подтвердил, что 41% работников за последний год испытывали признаки профессионального выгорания. По мнению профсоюзов, это свидетельствует о том, что нынешний график работы не соответствует современному ритму жизни.
LBAS также отмечает, что условия труда, обязанности и рабочая среда сильно изменились за 22 года с момента принятия Трудового закона. Поэтому регулирование рабочего времени тоже должно измениться. Сокращение рабочего времени могло бы повысить продуктивность, удовлетворенность работников, а также улучшить баланс между работой и личной жизнью, включая уход за детьми.
В настоящее время разрабатываются поправки к Трудовому закону, которые предусматривают возможность для работодателей и работников договариваться о четырехдневной рабочей неделе, сохраняя 40-часовую рабочую неделю.
Однако профсоюзы считают, что предлагаемые изменения ухудшат положение работников, так как позволят работодателям снизить затраты за их счет.
LBAS подчеркивает, что поправки также предполагают лишение членов профсоюзов защиты в случае увольнения и дают работодателям право в одностороннем порядке выходить из коллективных договоров.
Профсоюзы настаивают, что при любых изменениях должен сохраняться баланс интересов, чего в проекте закона пока не предусмотрено. Поэтому важно включить в него поправки, улучшающие условия труда и способствующие укреплению здоровья работников.
Министерство экономики комментирует предложение LBAS
"Если бы в Латвии в 2024 году была установлена 37,5-часовая рабочая неделя, из экономики в течение года в целом исчезло бы примерно 71 миллион рабочих часов, что эквивалентно 38 тысячам работников на полную ставку", - сообщили в Министерстве экономики порталу tv3.lv.
Министерство экономики отмечает, что для компенсации такого сокращения трудовых ресурсов предприятиям пришлось бы:
- договариваться с существующими сотрудниками о сверхурочной работе;
- нанимать дополнительных работников;
- либо повышать производительность труда, где это возможно (что невозможно, например, в розничной торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе и других сферах).
С учетом этого значительное сокращение рабочей недели в Латвии при текущем уровне производительности привело бы к снижению объемов экономики, уменьшению доходов предприятий, заработных плат, налоговых поступлений, а также сократило бы возможности финансирования пенсий, государственных бюджетных сфер и т. д.
Таким образом, по мнению Министерства экономики, в нынешней ситуации сокращение рабочей недели в Латвии пока нецелесообразно, сообщает портал tv3.lv.
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