Профсоюз предлагает установить 38-часовую рабочую неделю; министерство отвечает

Кроме того, во многих странах отмечают, что сокращение рабочего времени способствует гендерному равенству на рабочем месте.

В Португалии проведен эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. В рамках шестимесячного пилотного проекта, запущенного в июне 2023 года, приняли участие 41 частная компания и более 1000 работников.

В результате фактическое количество отработанных часов в неделю сократилось на 11,3% - с 41,1 до 36,5 часа. Аналогичные тесты с похожими результатами проводились и в других странах Европы, включая Германию и Великобританию.

Исследования показывают, что четырехдневная рабочая неделя возможна, а сокращение рабочих часов не снижает продуктивность труда и доходы предприятий, подчеркивает LBAS.

Кроме того, опрос компании Kantar 2023 года подтвердил, что 41% работников за последний год испытывали признаки профессионального выгорания. По мнению профсоюзов, это свидетельствует о том, что нынешний график работы не соответствует современному ритму жизни.

LBAS также отмечает, что условия труда, обязанности и рабочая среда сильно изменились за 22 года с момента принятия Трудового закона. Поэтому регулирование рабочего времени тоже должно измениться. Сокращение рабочего времени могло бы повысить продуктивность, удовлетворенность работников, а также улучшить баланс между работой и личной жизнью, включая уход за детьми.

В настоящее время разрабатываются поправки к Трудовому закону, которые предусматривают возможность для работодателей и работников договариваться о четырехдневной рабочей неделе, сохраняя 40-часовую рабочую неделю.