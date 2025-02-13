Министр благосостояния прокомментировал идею о сокращении рабочей недели

Аугулис считает, что предложение нуждается в оценке и обсуждении со всеми сторонами.

"Следует узнать мнение профсоюзов, работодателей и государственных органов", - сказал Аугулис.

Как сообщалось, Латвийский союз свободных профсоюзов (LBAS) предложил сократить рабочее время до 38 часов в неделю.

LBAS направил письмо в Министерство благосостояния, призывая рассмотреть этот вопрос на заседании подкомитета трехстороннего сотрудничества по трудовым вопросам. Это предложение должно обсуждаться вместе с разрабатываемыми поправками к Трудовому закону, отмечает организация.

Вопрос о сокращении рабочего времени поднимался неоднократно. Последняя коллективная петиция граждан Латвии была рассмотрена 1 февраля 2023 года в Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, где было решено продолжить изучение вопроса о гибком графике работы и его применении.

С точки зрения LBAS, предлагаемые поправки позволяют организовать рабочее время более гибко, однако необходимо пересмотреть норму рабочего времени в неделю и день. Также следует оценить возможность сокращения рабочей недели до 38 часов без снижения заработной платы - именно на это направлены предыдущие коллективные обращения.