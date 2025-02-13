Предложение пересмотреть норму рабочего времени, согласно которой оно не должно превышать 38 часов в неделю, надо обсуждать, заявил агентству LETA министр благосостояния Улдис Аугулис.
Министр благосостояния прокомментировал идею о сокращении рабочей недели
Аугулис считает, что предложение нуждается в оценке и обсуждении со всеми сторонами.
"Следует узнать мнение профсоюзов, работодателей и государственных органов", - сказал Аугулис.
Как сообщалось, Латвийский союз свободных профсоюзов (LBAS) предложил сократить рабочее время до 38 часов в неделю.
LBAS направил письмо в Министерство благосостояния, призывая рассмотреть этот вопрос на заседании подкомитета трехстороннего сотрудничества по трудовым вопросам. Это предложение должно обсуждаться вместе с разрабатываемыми поправками к Трудовому закону, отмечает организация.
Вопрос о сокращении рабочего времени поднимался неоднократно. Последняя коллективная петиция граждан Латвии была рассмотрена 1 февраля 2023 года в Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, где было решено продолжить изучение вопроса о гибком графике работы и его применении.
С точки зрения LBAS, предлагаемые поправки позволяют организовать рабочее время более гибко, однако необходимо пересмотреть норму рабочего времени в неделю и день. Также следует оценить возможность сокращения рабочей недели до 38 часов без снижения заработной платы - именно на это направлены предыдущие коллективные обращения.
Профсоюзы считают, что условия трудовых отношений должны адаптироваться к изменениям на рынке труда, развитию технологий и требованиям работников.
LBAS приводит примеры из других стран, где принято решение о сокращении рабочего времени. Например, в Испании недавно утвердили сокращение рабочей недели до 37,5 часов без потери зарплаты. В Исландии с 2019 года действует 36-часовая рабочая неделя, которой пользуются или имеют право воспользоваться 86% работников страны.
Кроме того, во многих странах отмечают, что сокращение рабочего времени способствует гендерному равенству на рабочем месте.
В Португалии проведен эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. В рамках шестимесячного пилотного проекта, запущенного в июне 2023 года, приняли участие 41 частная компания и более 1000 работников.
В результате фактическое количество отработанных часов в неделю сократилось на 11,3% - с 41,1 до 36,5 часа. Аналогичные тесты с похожими результатами проводились и в других странах Европы, включая Германию и Великобританию.
Исследования показывают, что четырехдневная рабочая неделя возможна, а сокращение рабочих часов не снижает продуктивность труда и доходы предприятий, подчеркивает LBAS.
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