Латвия получает не только 4,2 миллиарда евро, выделенные в текущем семилетнем бюджете ЕС, но и дополнительные 1,97 миллиарда из Фонда восстановления, введенного в связи с пандемией. Инвестиции из европейских фондов позволяют развивать нашу экономику - без них валовой внутренний продукт Латвии был бы на 10% ниже, заявил министр финансов Арвилс Ашераденс.

Однако реализация проектов часто затягивается. Как выяснил журнал Ir, министерства не смогли освоить 186 миллионов евро из средств, выделенных Латвии в предыдущем семилетнем бюджете и подлежащих освоению до конца 2023 года.

Чтобы государство не потеряло эти деньги, примерно треть из них буквально "сожгли" - правительство решило выплатить жителям 60 миллионов долларов компенсации за отопление осенью 2023 года. Помощь не была адресована беднейшим слоям общества; поддержку получили почти 60% всех домохозяйств, использующих центральное отопление. В основном это были жители Риги.