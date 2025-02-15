Популярность криптовалют в обществе растет. Из продукта, ориентированного на энтузиастов, они, несмотря на отсутствие экономической ценности, все больше превращаются в массовый инвестиционный инструмент, и уже появляются призывы к созданию государственных резервов в криптовалютах. Эти идеи не обошли стороной и Латвию.
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Криптомания набирает обороты - это может задеть и Латвию
Увеличивающаяся в мире денежная масса создала благоприятную почву для появления на финансовом рынке различных новых продуктов, в том числе тех, чья ценность является лишь воображаемой и растет исключительно за счет вовлечения в их покупку все большего числа людей, фактически создавая нечто похожее на финансовую пирамиду.
К последним относятся и широко разрекламированные в мире криптовалюты, попытки легитимизировать которые доходят до абсурда и в Латвии.