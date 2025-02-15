Увеличивающаяся в мире денежная масса создала благоприятную почву для появления на финансовом рынке различных новых продуктов, в том числе тех, чья ценность является лишь воображаемой и растет исключительно за счет вовлечения в их покупку все большего числа людей, фактически создавая нечто похожее на финансовую пирамиду.

К последним относятся и широко разрекламированные в мире криптовалюты, попытки легитимизировать которые доходят до абсурда и в Латвии.

Однако стремление втянуть в этот сомнительный финансовый проект как можно больше людей, если оно увенчается успехом, будет представлять угрозу как для финансовой стабильности страны, так и для благосостояния ее граждан.