Систему обнаружения дронов в аэропорту планируют установить за 5 миллионов евро

Рижский аэропорт готовится к закупке оборудования, которое позволит в реальном времени идентифицировать и отслеживать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), совершающие несанкционированные полеты в воздушном пространстве.

Также система будет способствовать оперативному реагированию на потенциальные угрозы. Детали закупки не будут раскрыты, так как информация является засекреченной.

Часть средств выделит сам аэропорт из своего бюджета. Дополнительное финансирование запросят из госбюджета.

Министерство сообщения уже направило премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") предложения по усилению защиты критически важных объектов от несанкционированных полетов дронов.

Совместно с отраслевыми экспертами было выявлено несколько проблем, требующих решения:

Улучшение координации между ответственными службами.

Разработка новых тактических и технических решений.

Оптимизация процедур реагирования.

В Рижском аэропорту уже реализованы несколько мер безопасности. Усовершенствована система оповещения, произведена проверка ее работы в реальных условиях, установлено дополнительное оборудование для перехвата сигналов дронов, размещена мобильная система идентификации БПЛА.

В ближайшее время будут подписаны соглашения между правоохранительными органами и компаниями авиационной отрасли. Документы определят четкие процедуры, сроки и технические параметры, по которым они будут в будущем реагировать на несанкционированные полеты дронов.

13 января 2025 года в воздушном пространстве Латвии трижды вводились краткосрочные ограничения из-за зафиксированных полетов беспилотников в зоне Рижского аэропорта.

Использовалось несколько дронов одновременно. Системы защиты не смогли их идентифицировать, поскольку у БПЛА была отключена функция передачи сигнала.

По данным Агентства гражданской авиации (CAA), полеты могли быть преднамеренной попыткой создать угрозу безопасности гражданской авиации или дестабилизировать работу аэропорта.

CAA направило запрос в полицию и Службу государственной безопасности, потребовав расследовать инцидент в рамках уголовного производства.

Государственная полиция начала уголовное расследование по факту незаконного использования дронов на территории аэропорта.

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