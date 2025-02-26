Исполнительному директору города предстоит создать дисциплинарную комиссию, чтобы определить, следует ли наложить на Быкова дисциплинарное взыскание.

Мэр Вилнис Кирсис сообщил агентству LETA, что в следующую среду, 5 марта, состоится заседание Рижской думы, на котором будет рассмотрен дисциплинарный отчет и решено, следует ли наказать Быкова.

Как сообщалось ранее, исполнительный директор Риги Янис Ланге рассказал на пресс-конференции в среду, что в 2024 году управление аудита и ревизии начало плановую проверку RITA, в ходе которой были обнаружены нарушения.

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21 февраля Ланге получил отчет юридического управления, в котором говорилось о наличии оснований для оценки ответственности руководителя RITA Фредиса Быкова.

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