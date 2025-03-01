За первые восемь часов подано более 94 200 налоговых деклараций

Подавать и корректировать декларацию можно в течение трех лет. В 2024 году разрешено подавать документы не только за 2024 год, но и за 2023 и 2022 годы. До 23 июня 2025 года можно будет подать декларацию и за 2021 год.

Когда возвращают налоговую переплату?

VID обязуется вернуть налоговую переплату не позднее чем через три месяца после подачи декларации.

Граждане, которые ранее оформили автоматический возврат без заполнения декларации, получат средства в период с 1 октября по 31 декабря. Однако даже в этом случае у налогоплательщика остается право подать декларацию - например, чтобы добавить чеки на оправданные расходы или получить возврат раньше октября.

Как подать декларацию?

При заполнении декларации в электронном виде система EDS автоматически подтягивает все данные, имеющиеся в распоряжении VID, и рассчитывает суммы. Войти в EDS можно через:

интернет-банк,

имя пользователя и пароль от VID,

SmartID,

электронную идентификационную карту (eID),

eParaksts или eParaksts mobile.

Если у человека недостаточно опыта работы с EDS, ему могут помочь родственники. Также члены семьи могут включить оправданные расходы своих родных в свою декларацию. Например, можно добавить расходы на медицинские услуги или образование родителей, бабушек и дедушек, детей, внуков, а также супругов. Также можно включить расходы на лечение и обучение братьев и сестер, если у них есть инвалидность I или II группы.

Где получить помощь?