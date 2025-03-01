В Государственную налоговую службу Латвии (VID) за первые восемь часов субботы поступило более 94 200 годовых налоговых деклараций, сообщили представители ведомства.
За первые восемь часов подано более 94 200 налоговых деклараций
По их словам, сбой в работе Электронной декларационной системы (EDS), который произошел вскоре после полуночи и длился около часа, был вызван тем, что уже перед полуночью в системе находилось более 50 000 пользователей. В первые минуты после начала приема деклараций они практически одновременно пытались подать документы.
"Около полуночи каждую минуту к системе пытались подключиться около 6000 пользователей", - уточнили в VID.
Ранее сообщалось, что из-за перегрузки системы в первый час после старта кампании по подаче деклараций за 2024 год доступ к EDS был невозможен.
Жителям, для которых подача декларации является обязательной, необходимо выполнить это до 2 июня. Если же их годовой доход в 2023 году превысил 78 100 евро, срок продлевается до 1 июля.
Те, кто подает декларацию добровольно - для возврата части налога или учета оправданных расходов, - могут сделать это в течение трех лет.
В связи с этим VID рекомендует не торопиться с подачей документов в первые дни марта. Если одновременно подключается слишком много пользователей, система может работать медленнее или временно стать недоступной.
Чтобы избежать перегрузки, в этом году в EDS внедрили систему электронной очереди. Теперь запросы пользователей обрабатываются последовательно, а каждому подключившемуся сообщается ожидаемое время доступа к системе.
Если в какой-то момент количество пользователей превысит допустимый предел, система автоматически перенаправит их в виртуальную "зону ожидания". Там будет отображаться число активных подключений, а также приблизительное время, когда пользователь сможет войти в систему.
Кто обязан подавать декларацию?
Подача декларации является обязательной для граждан, с доходов которых налог на прибыль физических лиц (IIN) не был полностью уплачен. Это касается:
- лиц, ведущих хозяйственную деятельность,
- граждан, получивших доход за границей,
- тех, чей не облагаемый налогом минимум был рассчитан для более низкого уровня дохода, но в итоге оказался выше.
В последнем случае после заполнения декларации может потребоваться вернуть часть ранее полученного налогового вычета.
Как можно вернуть переплаченные налоги?
Каждый налогоплательщик, с доходов которого удерживается подоходный налог, может подать декларацию и вернуть часть средств, потраченных на оправданные расходы.
К таким расходам относятся:
- медицинские и стоматологические услуги,
- обучение в вузах и курсы повышения квалификации,
- внешкольные кружки для детей,
- пожертвования благотворительным организациям и политическим партиям,
- взносы в частные пенсионные фонды и страховые полисы с накопительным элементом.
Кроме того, при подаче декларации можно получить налоговые льготы, которые не были учтены в течение года.
Подавать и корректировать декларацию можно в течение трех лет. В 2024 году разрешено подавать документы не только за 2024 год, но и за 2023 и 2022 годы. До 23 июня 2025 года можно будет подать декларацию и за 2021 год.
Когда возвращают налоговую переплату?
VID обязуется вернуть налоговую переплату не позднее чем через три месяца после подачи декларации.
Граждане, которые ранее оформили автоматический возврат без заполнения декларации, получат средства в период с 1 октября по 31 декабря. Однако даже в этом случае у налогоплательщика остается право подать декларацию - например, чтобы добавить чеки на оправданные расходы или получить возврат раньше октября.
Как подать декларацию?
При заполнении декларации в электронном виде система EDS автоматически подтягивает все данные, имеющиеся в распоряжении VID, и рассчитывает суммы. Войти в EDS можно через:
- интернет-банк,
- имя пользователя и пароль от VID,
- SmartID,
- электронную идентификационную карту (eID),
- eParaksts или eParaksts mobile.
Если у человека недостаточно опыта работы с EDS, ему могут помочь родственники. Также члены семьи могут включить оправданные расходы своих родных в свою декларацию. Например, можно добавить расходы на медицинские услуги или образование родителей, бабушек и дедушек, детей, внуков, а также супругов. Также можно включить расходы на лечение и обучение братьев и сестер, если у них есть инвалидность I или II группы.
Где получить помощь?
Жители, которым нужна помощь в подаче декларации, могут обратиться в один из 200+ Государственных и муниципальных центров обслуживания клиентов (VPVKAC) по всей Латвии. Там сотрудники помогут заполнить и отправить документы.
Также можно записаться на консультацию в одном из восьми клиентских центров VID. Для личного посещения необходимо взять с собой паспорт или ID-карту. Если используется интернет-банк, потребуется также логин и пароль для входа в систему.
Можно ли подать бумажную декларацию?
Если у человека нет возможности подать декларацию электронно, он может скачать и распечатать бланк на сайте VID, заполнить его и отправить по почте (Talejas iela 1, Rīga, LV-1978). Однако в этом случае велик риск ошибок, так как все данные придется вносить вручную. В электронном формате система автоматически заполняет сведения, полученные из государственных информационных систем.
Как избежать мошенничества?
VID предупреждает граждан быть осторожными и не попадаться на уловки мошенников.
Чтобы вернуть налоговую переплату, достаточно просто заполнить декларацию в системе EDS. Никаких дополнительных действий не требуется.
VID не рассылает SMS и электронные письма с просьбой ввести личные данные, перейти по неизвестным ссылкам или установить программы.
Любые звонки, сообщения или письма с подобными просьбами являются мошенничеством, подчеркнули в ведомстве.
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