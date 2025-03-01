Главное за 1 марта Зачем латвийцы ездят в Беларусь, ошибки в декларациях и перепалка Зеленского с Трампом

После ожесточенного спора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским во время долгожданной встречи 28 февраля, Трамп провел отдельные консультации со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский, который в пятницу досрочно покинул Белый дом после публичного спора с президентом США Дональдом Трампом, позже признал, что их отношения еще могут наладиться.

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В пятницу вечером весь мир наблюдал в прямом эфире за беспрецедентной по накалу встречей между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. По признанию сотрудников протокольной службы и журналистов пула Белого дома, такого в этих стенах они никогда еще не видели.

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Читательница Rus.Postimees Виктория поделилась с редакцией крайне неприятной историей: в школе ее детей уже более полугода травят на национальной почве. Директор школы, в свою очередь, заявила, что конфликт уже урегулирован и все необходимые беседы проведены. Rus.Postimees разобрался в ситуации.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не пригласил лидеров стран Балтии на саммит, который пройдет в воскресенье в Лондоне. Это вызвало недовольство в Латвии, Литве и Эстонии, сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на анонимный источник в европейских дипломатических кругах.

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