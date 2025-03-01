В первый день весны произошло много важных событий - жители Латвии начали подавать налоговые декларации за 2024 год, историческая перепалка в Белом доме между Зеленским и Трампом, и еще одна причина, по которой люди ездят в Беларусь. Об этих и других новостях субботы, 1 марта, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 1 марта ⟩ Зачем латвийцы ездят в Беларусь, ошибки в декларациях и перепалка Зеленского с Трампом
Новости Латвии:
На этой неделе Сейм концептуально поддержал поправки к закону о туризме, которые запретят предлагать турпоездки в Беларусь и Россию. Латгальская студия Латвийского радио 4 выясняла с какими целями жители Латвии ездят в эти страны, сообщает портал LSM+.
В Государственную налоговую службу Латвии (VID) за первые восемь часов субботы поступило более 94 200 годовых налоговых деклараций, сообщили представители ведомства.
1 марта жители Латвии начали подавать налоговые декларации за 2024 год, чтобы вернуть переплаченные налоги. TVNET+ узнал в Службе государственных доходов (VID), какие ошибки при подаче деклараций жители совершают чаще всего, а также какие новшества ждут налогоплательщиков в этом году.
В Латвии торговцы оружейными аксессуарами, такими как прицелы и глушители, теперь обязаны вести учет своих покупателей. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, уточнив, что соответствующие поправки к Закону об обороте стратегически важных товаров вступили в силу в субботу, 1 марта.
За рубежом:
Президент США Дональд Трамп встретился в пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским для заключения сделки по редкоземельным металлам. Rus.Postimees приводит ключевые моменты этой встречи, которая внезапно превратилась в небывалую публичную перепалку лидеров двух стран.
После ожесточенного спора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским во время долгожданной встречи 28 февраля, Трамп провел отдельные консультации со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете.
Президент Украины Владимир Зеленский, который в пятницу досрочно покинул Белый дом после публичного спора с президентом США Дональдом Трампом, позже признал, что их отношения еще могут наладиться.
В пятницу вечером весь мир наблюдал в прямом эфире за беспрецедентной по накалу встречей между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. По признанию сотрудников протокольной службы и журналистов пула Белого дома, такого в этих стенах они никогда еще не видели.
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Интересное чтиво:
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