Индустрия криптовалюты в Латвии - быстрый рост или большой риск? Комментирует глава ассоциации

Хотя в академической среде изначально преобладало мнение, что криптоактивы незначительны и исчезнут, сейчас ситуация изменилась, отметил Церпс.

Блокчейн-технология признана инновационной и многофункциональной, а сама индустрия криптовалюты попала в поле зрения международных регуляторов.

В то же время регуляторы разных стран начали предупреждать инвесторов о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюты. Например, Финансовая инспекция Швеции четко указала, что этот рынок не подходит для мелких инвесторов. В Латвии подобных предупреждений пока не слышно, добавил Церпс.

"Риски отмывания денег в криптоактивах очень высоки. Регулятор, который разрешает любому поставщику услуг работать на рынке, обязан убедиться, что участники, которых он допускает, соответствуют в принципе тем же требованиям, что и компании, где владельцы должны иметь хорошую репутацию и достаточный капитал, а также компетентную управленческую команду и процедуры по предотвращению отмывания денег", - добавил Церпс.

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