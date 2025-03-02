Интерес к индустрии криптовалют растет, и для этой сферы разрабатываются различные регуляции. Однако этот шаг вызывает вопросы о возможных рисках. Какие они могут быть, и с чем следует считаться? В подкасте Piķis un ģēvelis! на портале tv3.lv свое мнение высказал председатель правления Ассоциации финансовой отрасли (FNA) Улдис Церпс.
Индустрия криптовалюты в Латвии - быстрый рост или большой риск? Комментирует глава ассоциации
Хотя в академической среде изначально преобладало мнение, что криптоактивы незначительны и исчезнут, сейчас ситуация изменилась, отметил Церпс.
Блокчейн-технология признана инновационной и многофункциональной, а сама индустрия криптовалюты попала в поле зрения международных регуляторов.
В то же время регуляторы разных стран начали предупреждать инвесторов о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюты. Например, Финансовая инспекция Швеции четко указала, что этот рынок не подходит для мелких инвесторов. В Латвии подобных предупреждений пока не слышно, добавил Церпс.
"Риски отмывания денег в криптоактивах очень высоки. Регулятор, который разрешает любому поставщику услуг работать на рынке, обязан убедиться, что участники, которых он допускает, соответствуют в принципе тем же требованиям, что и компании, где владельцы должны иметь хорошую репутацию и достаточный капитал, а также компетентную управленческую команду и процедуры по предотвращению отмывания денег", - добавил Церпс.
Видео: Подкаст Piķis un ģēvelis!
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