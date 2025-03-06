По словам главы СНАИ Виргиниюса Даукшиса, штраф был наложен за нарушения, связанные с предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма, а также за нарушения законодательства об азартных играх. Всего выявлено пять нарушений.

"Установлено, что Olympic Casino Group Baltija не предприняло достаточных мер для определения происхождения средств, которые Степуконис использовал для азартных игр. Меры, принятые компанией для определения того, не были ли средства клиентов получены преступным путем или благодаря участию в такой деятельности, были некачественными и недостаточными", - сказал Даукшис журналистам в четверг.

По его словам, Степуконис играл в литовской компании с декабря 2016 года по июнь 2021 года.

По словам главы СНАИ, мониторинг клиентских транзакций компанией носил формальный характер; никаких действий по анализу транзакций или сообщению о них в Службу расследования финансовых преступлений она не предпринимала: "Несмотря на очевидные признаки, которые должны были вызвать подозрения".

"Вместо этого усилия были направлены в противоположном направлении - на поощрение Степукониса играть еще больше", - сказал Даукшис.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!