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IKEA отзывает из продажи LED-гирлянды из четырех коллекций

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Логотип IKEA
Логотип IKEA Фото: Publicitātes foto

Компания IKEA, занимающаяся розничной торговлей мебелью, отозвала из продажи несколько LED-гирлянд для уличного освещения, сообщает агентство LETA.

В частности, отозваны уличные LED-гирлянды из коллекций Ledljus, Strala, Svartra и Utsund.

IKEA настоятельно призывает всех покупателей, которые приобрели отдельные уличные LED-гирлянды из вышеупомянутых коллекций, прекратить их использование и обратиться в IKEA для обмена или полного возврата средств. Подтверждение покупки не требуется.

На предприятии указывают, что из-за производственной ошибки вилки рассматриваемых изделий не соответствуют действующим стандартам безопасности в части ограничения проникновения воды, поэтому существует риск поражения электрическим током.

В странах Балтии отозвана LED-гирлянда Ledljus с 24 лампочками для использования на улице, черного цвета, кроме того, отозвана LED-гирлянда Strala с 28 лампочками для использования на улице. Отозвана и LED-гирлянда Svartra с 12 лампочками для использования на улице, черного цвета, и LED-гирлянда Utsund с 24 лампочками для использования на улице, черного цвета.

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