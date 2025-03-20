Официального ответа от России по поводу задержек с выплатой пенсий и пособий проживающим в Латвии российским гражданам пока не получено, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.
МИД: официального ответа по поводу задержек с выплатой пенсий от России пока не получено
Для разъяснений в МИД был вызван временный поверенный в делах посольства России, которому была вручена нота с требованиями объяснить причину задержки. Посольство Латвии в Москве также связалось для получения разъяснений с Министерством иностранных дел РФ.
"Официального ответа от российской стороны на данный момент не получено. В то же время представители России сообщили, что о проблеме известно и с российской стороны ведутся поиски возможных решений", - сказала Эглите.
Как сообщалось, выплатить российские пенсии за январь, февраль и март этого года пока невозможно, так как не поступили средства из Фонда пенсионного и социального страхования РФ.
Российские пенсии проживающим в Латвии лицам выплачивает Государственное агентство социального страхования (VSAA) на основе договора о сотрудничестве в сфере социального обеспечения, который действует с 2011 года.
Как сообщили в VSAA, так как платежные ведомости из России еще не поступили, точное количество пенсионеров, которых коснулась эта ситуация, назвать невозможно, но в последнем квартале прошлого года российские пенсии в Латвии получали 9700 человек.
Подобная ситуация с задержкой средств на выплату российских пенсий возникала и в 2023 году.
Если из-за задержки с выплатами российских пенсий у их получателей возникают трудности, Министерство благосостояния рекомендует обращаться за помощью в социальную службу своего самоуправления.
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