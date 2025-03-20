О чрезмерной бюрократии со стороны государства говорят уже давно. Совсем недавно для борьбы с ней была создана отдельная рабочая группа, которая постарается изменить ситуацию к лучшему. На несоразмерность бюрократии часто жалуются предприниматели, отмечая, что она наблюдается в самых разных отраслях, сообщает lsm.lv.
Бизнес приводит примеры: бюрократия как в банках, так и в врачебной практике
"Когда мы некоторое время назад сравнивали количество рабочих часов, затрачиваемых на бухгалтерский учет одного предприятия в Эстонии, Латвии и Литве, то увидели следующую пропорцию: если в Эстонии это занимает один час, то, допустим, в Литве - полтора, а в Латвии - два часа. И это при одинаковых типах предприятий", - рассказывает председатель правления Ассоциации частного и венчурного капитала Эдгар Пигознис.
Исполнительный директор Ассоциации работодателей в сфере здравоохранения Инара Петерсоне приводит пример: в поликлинике заключен договор с одной врачебной практикой.
"Они работают, функционируют. Но если эта врачебная практика решает расторгнуть договор, уйти, а в этих же помещениях начинает работать другой врач или другая медицинская практика, то Инспекция здравоохранения снова приходит проверять соответствие доступности среды и всех требований для медицинского учреждения", - объясняет Петерсоне.
С точки зрения ассоциации, это просто абсурд и нелепость.
"Государству нужно научиться использовать данные, которые у него уже есть, и объединять их из разных баз данных. Например, о работающих пенсионерах. Им раз в год нужно подавать отчет, хотя государство и так могло бы видеть по своим данным, где работает пенсионер и какую зарплату получает", - считает генеральный директор компании Tet Улдис Татартук.
Руководитель Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпис, в свою очередь, поднял вопрос о нормах и решениях, которые принимаются не только в Латвии, но и на уровне Европейского Союза.
"Мы решили применять международные стандарты, предназначенные для крупных трансграничных банков с балансами в сотни миллиардов. Причем для абсолютно всех банков, включая небольшие учреждения", - подчеркивает Церпис и добавляет, что такого международного обязательства у Латвии нет.
"Но мы сами решили, что так необходимо. И это один из вопросов, о котором нам стоит задуматься. Нужно ли регулировать латвийский банк с балансом в полмиллиарда точно так же, как регулируются Deutsche Bank или JP Morgan?" - задается вопросом руководитель Ассоциации финансовой отрасли.
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