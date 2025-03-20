Бизнес приводит примеры: бюрократия как в банках, так и в врачебной практике

"Когда мы некоторое время назад сравнивали количество рабочих часов, затрачиваемых на бухгалтерский учет одного предприятия в Эстонии, Латвии и Литве, то увидели следующую пропорцию: если в Эстонии это занимает один час, то, допустим, в Литве - полтора, а в Латвии - два часа. И это при одинаковых типах предприятий", - рассказывает председатель правления Ассоциации частного и венчурного капитала Эдгар Пигознис.

Исполнительный директор Ассоциации работодателей в сфере здравоохранения Инара Петерсоне приводит пример: в поликлинике заключен договор с одной врачебной практикой.

"Они работают, функционируют. Но если эта врачебная практика решает расторгнуть договор, уйти, а в этих же помещениях начинает работать другой врач или другая медицинская практика, то Инспекция здравоохранения снова приходит проверять соответствие доступности среды и всех требований для медицинского учреждения", - объясняет Петерсоне.

С точки зрения ассоциации, это просто абсурд и нелепость.