Когда президент США Дональд Трамп ввел импортные пошлины, а Брюссель оперативно ответил аналогичными мерами, стало ясно: между США и Европейским союзом началась торговая война. Однако экономисты единодушны - в такой войне не будет победителей, сообщает LETA+.
Тарифы против тарифов: ЕС и США балансируют на грани торговой войны, где проиграют все
От стали до соевых бобов трампистов
Напряженность в торговых отношениях между ЕС и США резко возросла на прошлой неделе. Поводом стали пошлины в 25%, которые администрация Трампа наложила на импорт стали и алюминия из всех стран мира. В ответ Брюссель объявил, что введет пошлины на американские товары на сумму 26 миллиардов евро.
С 1 апреля в силу вступят тарифы на продукцию из США общей стоимостью 4 миллиарда евро. Под них подпадут сталь и алюминий, а также виски, мотоциклы, джинсы и апельсиновый сок. В середине апреля последует вторая, более масштабная волна - с ограничениями для косметики, одежды, древесины, соевых бобов и другой сельскохозяйственной продукции.
Особенностью европейского ответа является его адресность: пошлины направлены на штаты, где в ноябрьских президентских выборах большинство избирателей поддержали Трампа. Например, более высокая пошлина будет действовать на соевые бобы из Луизианы - родного штата спикера Палаты представителей Майка Джонсона, говядину и мясо птицы из Небраски и Арканзаса, древесину из Джорджии и Виргинии. "Мы стараемся быть умными в своей реакции", - призналась высокопоставленная представительница ЕС на условиях анонимности. "У нас есть список товаров с высокой символической ценностью, но низкими затратами для нас", - добавила она.
Сесилия Мальмстрем, бывшая еврокомиссар по торговле в период первого президентства Трампа, подчеркивает: пошлины- это эскалация, и те, кто рассуждает о победе одной из сторон, не понимают сути торговой войны. "Это игра, в которой проигрывают все", - сказала она в интервью Deutsche Welle, уточнив, что в первую очередь пострадают обычные граждане - вырастет инфляция, снизится уровень занятости и замедлится экономический рост.
Заявления Трампа о "золотом веке, который принесут Америке тарифы", Мальмстрем называет иллюзией. По ее словам, лишь немногие экономисты в мире - возможно, только те, что окружают Трампа, - разделяют эту точку зрения. "Я бы сказала, 95% экономистов по всему миру уверены, что тарифы - это в целом плохая идея", - отметила она.
ЕС ясно дал понять: он принципиально против тарифов. "Тарифы - это налоги. Они вредны для бизнеса и еще вреднее для потребителей. Они разрушают цепочки поставок, сеют экономическую неопределенность. Под угрозой рабочие места. Цены вырастут - и в Европе, и в США. ЕС обязан действовать, чтобы защитить своих граждан и компании", - заявила на прошлой неделе в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Торговая кампания Трампа вызывает серьезные опасения по поводу последствий для американской экономики. Крупные банки с Уолл-стрит и аналитики уже пересмотрели прогнозы роста крупнейшей экономики мира в сторону понижения, учитывая ухудшающиеся макроэкономические показатели и тревожное настроение из-за инфляционных рисков.
Самые важные торговые отношения в мире
В этой конфронтации ставки чрезвычайно высоки. По данным Еврокомиссии, торговые отношения между ЕС и США - важнейшие в мире.
В 2023 году торговля товарами и услугами между сторонами достигла 1,6 триллиона евро. Из них 503 миллиарда евро пришлось на экспорт ЕС в США, а 347 миллиардов - на импорт. Однако по услугам у ЕС зафиксирован дефицит в размере 109 миллиардов евро.
Мальмстрем особенно беспокоит влияние тарифов на европейскую автомобильную промышленность, которая и без того испытывает давление из-за конкуренции с Китаем и проблем с переходом на производство электромобилей. "Цель Трампа - не только немецкий автопром, а отрасль в целом", - сказала она.
Во время своего мандата Мальмстрем вела переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, результатом которых стало двустороннее соглашение о снижении пошлин, подписанное в августе 2020 года.
Однако сегодня она сомневается в возможности новых договоренностей: "Сейчас гораздо труднее, потому что неизвестно, какова цель". По ее словам, ситуация может выйти из-под контроля. "ЕС не будет эскалировать. Но пошлины, которые они нам вводят, - незаконны. Они противоречат правилам ВТО. У них нет обоснования. Поэтому мы обязаны ответить".
Вред для обеих сторон
Мальмстрем призывает ЕС быть готовым к затяжному и болезненному спору, предлагая использовать новый инструмент противодействия экономическому принуждению, принятый в конце 2023 года - после того как Китай ограничил торговлю с Литвой из-за открытия тайваньского представительства в Вильнюсе. Хотя этот механизм еще ни разу не использовался, Мальмстрем считает, что ЕС, возможно, придется впервые прибегнуть к нему, если политика Трампа будет расценена как форма экономического давления.
"Это могут быть тарифы, ограничения на экспорт, меры против инвестиций или участие в госзакупках - спектр довольно широкий", - пояснила она. Тем не менее, по ее словам, "переговоры еще возможны".
Экономист брюссельской консалтинговой компании DeHavilland EU Василис Псаррос также заявил телеканалу Euronews, что пошлины невыгодны ни одной из сторон. По его мнению, импортные тарифы на американские товары вызовут рост инфляции в ЕС, отразятся на потребителях, но также могут стимулировать переход к потреблению местной продукции. Он уверен, что ЕС сможет заменить большую часть американских товаров, включая электромобили.
Однако Псаррос предостерегает: "Мы не можем заменить доминирующее положение США в финансовой системе, особенно на рынках капитала". ЕС остается зависимым от американских финансов, и возможная рецессия в США ударит по экономике Европы, которая не застрахована от последствий. Он также не исключает сценария глобальной рецессии.
"Мы по-прежнему не уверены, что произойдет с экономикой США, а значит, и с мировой. Все чаще аналитики обсуждают вероятность рецессии в США. Даже сам Трамп в недавней речи заявил, что ситуация может ухудшиться, прежде чем наступит улучшение. Если это случится - последствия будут ощутимы во всем мире", - заключил Псаррос.
Для ЕС это не только экономика
Несмотря на возможные негативные последствия, исследовательница Atlantic Council Франсис Беруэлл считает, что ни США, ни ЕС не обрушат свои экономики - даже в случае взаимных ответных мер. Она напоминает, что Трамп активно использовал тарифы еще в первую каденцию. Но сейчас, по ее словам, мы видим "первый залп" Вашингтона в сторону того, что он считает протекционистской политикой ЕС.
Беруэлл предупреждает: тарифы, вызванные политическими мотивами, могут углубить конфликт, особенно если ЕС активирует механизм противодействия. Тогда под удар попадут не только товары, но и услуги, а также права на интеллектуальную собственность. "Если мы пойдем по этому пути, ущерб будет куда больше, чем от пошлин на сталь".
"Для ЕС это не просто вопрос экономики. Это вопрос институционального признания и доверия. Трамп неоднократно демонстрировал презрение к ЕС. Депутаты Европарламента, после встреч с американскими республиканцами, рассказывали, что ощутили - Европу в США теперь воспринимают как соперника, а не союзника", - отмечает Беруэлл.
Встреча между Трампом и фон дер Ляйен пока не запланирована. "Похоже, что ответные меры ЕС преследуют еще одну цель- вынудить администрацию Трампа напрямую вести переговоры с Европой. Это может сделать отступление Брюсселя почти невозможным".
"Будет ли достигнут компромисс, зависит от того, сколько экономической боли готовы вынести обе стороны. Европейская экономика и без того демонстрирует слабость, реформы по повышению конкурентоспособности застряли, а производительность не растет. В США инфляция по-прежнему беспокоит избирателей, и новые тарифы только усугубят ситуацию. Падение фондового рынка может поставить под угрозу ключевой показатель успеха Трампа. Так что, вероятно, выход придется искать очень скоро", - прогнозирует эксперт.
"Когда этот момент наступит, обеим сторонам нужно будет сохранить лицо. ЕС уже имеет на руках проект соглашения, предложенный еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. Он включает снижение пошлин на автомобили и обещание увеличить закупки американского СПГ и вооружений. Возможно, этого окажется недостаточно. В таком случае придется обсуждать налог на цифровые услуги и упрощение исполнения европейских цифровых регламентов. Это будет трудно "проглотить" для многих европейцев. Но если это обеспечит признание ЕС как полноценного экономического партнера - тогда у соглашения появится шанс", - резюмирует Франсис Беруэлл.
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