"Это могут быть тарифы, ограничения на экспорт, меры против инвестиций или участие в госзакупках - спектр довольно широкий", - пояснила она. Тем не менее, по ее словам, "переговоры еще возможны".

Экономист брюссельской консалтинговой компании DeHavilland EU Василис Псаррос также заявил телеканалу Euronews, что пошлины невыгодны ни одной из сторон. По его мнению, импортные тарифы на американские товары вызовут рост инфляции в ЕС, отразятся на потребителях, но также могут стимулировать переход к потреблению местной продукции. Он уверен, что ЕС сможет заменить большую часть американских товаров, включая электромобили.

Однако Псаррос предостерегает: "Мы не можем заменить доминирующее положение США в финансовой системе, особенно на рынках капитала". ЕС остается зависимым от американских финансов, и возможная рецессия в США ударит по экономике Европы, которая не застрахована от последствий. Он также не исключает сценария глобальной рецессии.

"Мы по-прежнему не уверены, что произойдет с экономикой США, а значит, и с мировой. Все чаще аналитики обсуждают вероятность рецессии в США. Даже сам Трамп в недавней речи заявил, что ситуация может ухудшиться, прежде чем наступит улучшение. Если это случится - последствия будут ощутимы во всем мире", - заключил Псаррос.

Для ЕС это не только экономика