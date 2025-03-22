Эстонский девелопер переключился на Ригу: выбор шире, цены ниже, а чиновники быстрее

"Рига вместе с прилегающими муниципалитетами является крупнейшим центром притяжения в странах Балтии: в этом регионе проживает более одного миллиона человек. С точки зрения девелопмента, одним из ключевых преимуществ Риги является быстрое рассмотрение документации, связанных с развитием проектов, что делает этот рынок более эффективным по времени, чем Таллинн", - говорит Таймо Мурер, генеральный директор Kaamos Kinnisvara.

Он добавляет, что дефицита на рынке квартир Риги не наблюдается. Благодаря размеру города рынок предлагает разнообразные ценовые сегменты, а выбор значительно шире, чем в Таллинне.

"Более низкие цены на недвижимость привлекают начинающих инвесторов. Банки, работающие в Эстонии, готовы финансировать покупку недвижимости в Латвии под залог собственности, находящейся в Эстонии, поэтому мы видим растущий интерес жителей Эстонии к инвестициям в недвижимость у соседей", - отмечает Мурер.

Новый проект станет уже шестым девелоперским проектом Kaamos в Риге. На данный момент Kaamos продал на латвийском рынке около 400 квартир.

В портфель компании также входит один коммерческий объект - Veho. В сфере жилой недвижимости у Kaamos есть несколько участков в стадии разработки, а также амбициозные планы в коммерческом сегменте.

Подготовка к выходу на латвийский рынок началась в 2017 году, а первое разрешение на строительство жилого проекта было получено в 2019 году.

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