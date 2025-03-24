Напомним, проект меморандума предложили LDDK и Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK). Он был представлен на прошлой неделе на первом в этом году заседании Национального совета трехстороннего сотрудничества. Коалиционная партия "Прогрессивные" уже заявила, что не подпишет документ.

Бите сообщил, что LDDK и LTRK предложат подписать меморандум не только партиям правящей коалиции, но и оппозиции, чтобы общественность могла узнать, какие партии готовы к конструктивной работе.

Президент LDDK также выразил мнение, что политики в свете предстоящих выборов совершают ошибку, боясь говорить об этом вопросе и принимать решение.

"Они думают, что это непопулярные решения. Мы считаем, что было бы непопулярным решением затягивать с этим и не делать этот шаг", - сказал Бите, добавив, что обществу нужны решительные политики.

Комментируя реакцию "Прогрессивных", Бите подчеркнул, что в данный момент трудно говорить об аргументах партии, поскольку переговоры с ней по меморандуму еще не проходили - они запланированы на среду, 26 марта.

Проект меморандума предусматривает сокращение государственных расходов на 850 миллионов евро в 2026 году, или около 5% от общих запланированных расходов государственного бюджета, чтобы направить их на увеличение финансирования обороны и других совместно определенных приоритетов, а также на сокращение бюджетного дефицита.

Ожидается, что меморандум подпишут правительственные партии и латвийские бизнес-организации, в том числе LDDK, LTRK, Ассоциация финансовой отрасли и Совет иностранных инвесторов в Латвии.

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