На продажу выставлена гостиница Hotel SPA Ezeri в Сигулде

Площадь гостиницы составляет 2935 квадратных метра, площадь гостиницы земли составляет 15 933 квадратных метра.

В объявлении указано, что продается SPA-гостиница, в которой доступно 30 номеров. Всего там могут разместиться 60 человек, в свою очередь с дополнительными кроватями можно разместить до 80 человек.

Кроме того, в гостинице есть зоны SPA и отдыха, в которой доступен уличный бассейн с джакузи, бассейны в помещении, бани, а также восемь оборудованных SPA-кабинетов. В гостинице есть и четыре конференц-зала, а также ресторан и кухня.

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Совладелица J.D.&Co Анита Исаев указала агентству LETA, что гостиница продается, так как предприятия хочет развивать другие проекты, в то же время не раскрывая конкретных планов по инвестициям.

Кроме того, она пояснила, что вторую гостиницу, которой управляет J.D.&Co, - Hotel Sigulda на улице Пилс в Сигулде - компания в данный момент продавать не планирует.

В 2023 году J.D.&Co работала с оборотом 2,668 миллиона евро и прибыль в размере 379 386 евро, свидетельствует информация Firmas.lv.

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