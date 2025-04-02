Стало известно, кто займется благоустройством Видземского рынка в Риге

По условиям конкурса победитель должен в течение шести месяцев представить детальный план развития объекта, в течение 60 месяцев - провести реконструкцию Мясного павильона, в течение 48 месяцев - Молочного павильона и в течение 24 месяцев - оживление и благоустройство территории.

В руководстве GD&L Services сообщили, что Видземский рынок - это продолжение уже начатой компанией работы по реконструкции многофункционального центра развлечений и отдыха между улицами Тербатас и Бривибас, где в настоящее время создается новый квартал. Планируемые инвестиции компании в ближайшие пять лет составят около 15 миллионов евро.

Видземский рынок расположен в центре Риги, на улице Бривибас, 90А. Он состоит из земельного участка площадью 2 гектара и зданий на нем, в том числе двух исторических торговых павильонов.

Оба павильона считаются зданиями большой культурной и исторической ценности. Они включены в список ЮНЕСКО и территорию исторического центра Риги и имеют статус памятника культуры.

Новый арендатор должен будет поддерживать статус Видземского рынка и обеспечивать его функционирование. Молочный павильон должен использоваться для торговли продуктами питания и услуг общественного питания, а Мясной павильон также будет предназначен для проведения культурных мероприятий. Зеленый сквер в центре территории рынка планируется превратить в общественное пространство с зелеными насаждениями, скамейками, краном с питьевой водой, инфраструктурой для детей и другими удобствами.

На рынок не будут допускаться сети продуктовых супермаркетов и франшизы, а приоритет будет отдаваться фермерам, производящим и продающим местную сельскохозяйственную продукцию, домашним производителям и ремесленникам.

Новый арендатор также должен будет регулярно организовывать мероприятия и способствовать привлечению жителей прилегающих кварталов к участию в этих мероприятиях.

Галерея: Видземский рынок