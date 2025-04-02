Стало известно, кто займется благоустройством Видземского рынка в Риге

В результате организованного компанией Rīgas nami аукциона долгосрочной аренды исторического Видземского рынка застройщиком территории на ближайшие 30 лет стало SIA GD&L Services, сообщили агентству LETA в Rīgas nami.
Компания будет платить арендную плату в размере 13 913 евро в месяц до завершения ремонтных работ на рынке и ввода объекта в эксплуатацию, но не более пяти лет с момента подписания договора. Затем до окончания 30-летнего срока аренды ежемесячная арендная плата составит не менее 17 366 евро в месяц, при этом Rīgas nami оставляет за собой право пересматривать эту сумму каждые шесть лет.
Застройщик обязался инвестировать в благоустройство территории в соответствии с составленным графиком: в первую очередь будет отремонтирован Молочный павильон, затем Мясной павильон, после этого - остальная часть территории.
По словам представителей Rīgas nami, согласно предыдущим оценкам, на реконструкцию и очистку территории и зданий рынка потребуется более 10 миллионов евро.
GD&L Services также владеет территорией, прилегающей к Видземскому рынку, включая отель Royal Spa & Resort Hotel, спортивный клуб, автостоянку и здание бывшего Театра оперетты на улице Бривибас.
В руководстве Rīgas nami отметили, что инвестор предоставил достаточно четкие бизнес-расчеты: все объекты в квартале будут дополнять друг друга, увеличивая общую доходность.
По условиям конкурса победитель должен в течение шести месяцев представить детальный план развития объекта, в течение 60 месяцев - провести реконструкцию Мясного павильона, в течение 48 месяцев - Молочного павильона и в течение 24 месяцев - оживление и благоустройство территории.
В руководстве GD&L Services сообщили, что Видземский рынок - это продолжение уже начатой компанией работы по реконструкции многофункционального центра развлечений и отдыха между улицами Тербатас и Бривибас, где в настоящее время создается новый квартал. Планируемые инвестиции компании в ближайшие пять лет составят около 15 миллионов евро.
Видземский рынок расположен в центре Риги, на улице Бривибас, 90А. Он состоит из земельного участка площадью 2 гектара и зданий на нем, в том числе двух исторических торговых павильонов.
Оба павильона считаются зданиями большой культурной и исторической ценности. Они включены в список ЮНЕСКО и территорию исторического центра Риги и имеют статус памятника культуры.
Новый арендатор должен будет поддерживать статус Видземского рынка и обеспечивать его функционирование. Молочный павильон должен использоваться для торговли продуктами питания и услуг общественного питания, а Мясной павильон также будет предназначен для проведения культурных мероприятий. Зеленый сквер в центре территории рынка планируется превратить в общественное пространство с зелеными насаждениями, скамейками, краном с питьевой водой, инфраструктурой для детей и другими удобствами.
На рынок не будут допускаться сети продуктовых супермаркетов и франшизы, а приоритет будет отдаваться фермерам, производящим и продающим местную сельскохозяйственную продукцию, домашним производителям и ремесленникам.
Новый арендатор также должен будет регулярно организовывать мероприятия и способствовать привлечению жителей прилегающих кварталов к участию в этих мероприятиях.
Галерея: Видземский рынок
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