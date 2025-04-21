На Пасху спрос на соль возрастает: в Латвию по-прежнему импортируют соль из Беларуси

Согласно народным поверьям, на Пасху нельзя есть яйца без соли - иначе летом будут кусать комары. По словам торговцев, в этом году спрос на соль немного увеличился. Хотя после полномасштабного вторжения России в Украину крупнейшие торговые сети отказались от покупки соли, произведенной в Беларуси, статистика показывает, что импорт этой продукции из Беларуси продолжается, сообщает портал lsm.lv.
Наибольший объем импорта соли по стоимости пришелся на 2022 год - 19,6 миллиона евро. Основной поставщик - Марокко, а Беларусь занимала шестое место. В прошлом году импорт составил 15,7 миллиона евро, при этом Беларусь вышла уже на третье место с показателем в 2,3 миллиона евро.
Крупнейший производитель соли в Латвии - Latvijas sāls tirdzniecības kompānija - до начала полномасштабной войны в Украине закупал соль как в Украине, так и в Беларуси. С начала конфликта компания полностью прекратила импорт из Беларуси и теперь сотрудничает с поставщиками из стран Европейского Союза.
"Долго искали, пока остановились на немецкой соли. Это - Бельгия, Дания, Пакистан", - рассказала руководитель отдела продаж компании Инга Ансоне.
На вопрос, легко ли было сменить поставщиков, Ансоне отметила: "В тот момент это было довольно сложно, потому что ситуация была новой, а люди привыкли к определенному виду соляных кристаллов".
Также пришлось перестраивать производство и адаптировать его под предпочтения покупателей. Сейчас компания продолжает сотрудничество с новыми поставщиками, поскольку качество продукции оказалось очень высоким.
По данным Центрального статистического управления, в прошлом году в Латвию было ввезено 16 тысяч тонн соли из Беларуси. Ансоне подчеркнула, что такой импорт не запрещен:
"Это зависит от добросовестности и желания каждого предпринимателя. Импорт этой соли не запрещен. В прошлом году это были 16 тысяч тонн - много, но в два раза меньше, чем 2–3 года назад", - отметила она.
Представители крупнейших торговых сетей сообщили, что прекратили закупку соли из стран-агрессоров после начала войны в Украине.
"С начала войны в Украине мы заняли жесткую позицию против военной агрессии и сразу же отказались от продажи товаров, произведенных в России и Беларуси. Это касается и соли - в наших магазинах продукция этих стран не представлена", - рассказала представитель Rimi Latvia Инга Бите.
Представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле также подтвердила, что в их магазинах продается только соль из стран ЕС. В праздничные дни спрос на соль возрос, однако медики напоминают - употреблять ее следует в умеренных количествах.
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