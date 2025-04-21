На Пасху спрос на соль возрастает: в Латвию по-прежнему импортируют соль из Беларуси

По данным Центрального статистического управления, в прошлом году в Латвию было ввезено 16 тысяч тонн соли из Беларуси. Ансоне подчеркнула, что такой импорт не запрещен:

"Это зависит от добросовестности и желания каждого предпринимателя. Импорт этой соли не запрещен. В прошлом году это были 16 тысяч тонн - много, но в два раза меньше, чем 2–3 года назад", - отметила она.

Представители крупнейших торговых сетей сообщили, что прекратили закупку соли из стран-агрессоров после начала войны в Украине.

"С начала войны в Украине мы заняли жесткую позицию против военной агрессии и сразу же отказались от продажи товаров, произведенных в России и Беларуси. Это касается и соли - в наших магазинах продукция этих стран не представлена", - рассказала представитель Rimi Latvia Инга Бите.

Представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле также подтвердила, что в их магазинах продается только соль из стран ЕС. В праздничные дни спрос на соль возрос, однако медики напоминают - употреблять ее следует в умеренных количествах.