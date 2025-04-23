Убытки Rīgas ūdens в прошлом году превысили 18 миллионов евро

Как сообщила агентству LETA член правления предприятия Агнесе Озолкая, убытки не связаны с уменьшением фактического денежного потока, а вызваны переоценкой активов и не повлияли на способность Rīgas ūdens выполнять свои обязательства или продолжать инвестиции. Финансовая устойчивость компании подтверждается высокой долей собственного капитала - 74,4%.

Как пояснила Озолкая, переоценка активов подземной инфраструктуры стала шагом на пути к запланированному выпуску облигаций Rīgas ūdens.

Прибыль предприятия до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в прошлом году составила 25,9 млн евро, что на 9,1% больше, чем в 2023 роду. Это произошло в основном благодаря снижению расходов на электроэнергию и инвестициям в энергоэффективность.