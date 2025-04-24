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Доход депутата Яковинса за прошлый год составил 71 250 евро

Юрий Яковин
Юрий Яковин Фото: Paula Čurkste/LETA

Согласно декларации о доходах за прошлый год, депутат Сейма Юрис Яковинс (Союз зеленых и крестьян, СЗК) в 2023 году в общей сложности заработал 71 250 евро.

Помимо парламентской деятельности, Яковинс работает врачом в SIA Kārvins, врачом по гигиене труда в SIA Leilands un Putnis, а также заключил договор подряда с Рижским университетом имени Страдиня.

Доходы депутата за 2023 год включают:

  • 53 601,16 евро - зарплата в Сейме,
  • 106,13 евро - зарплата в Рижском университете имени Страдиня,
  • 14 914,29 евро - зарплата в SIA Kārvins,
  • 600 евро - зарплата в SIA Leilands un Putnis,
  • 1200 евро - доходы от крестьянского хозяйства Vecbudas,
  • 828,84 евро - прочие доходы от SIA Extra Credit.

В собственности депутата имеются объекты недвижимости в Валмиере - земельные участки и здания, а также доля в совместной собственности в Планьской волости. Кроме того, он пользуется зданием в Эвельской волости и землей с постройками в Валмиере.

Декларация также содержит перечень транспортных средств, принадлежащих Яковинсу:

  • Nissan Qashqai (2008 года выпуска),
  • Lancia Lybra (2001),
  • Škoda Kamiq (2020),
  • Ford Escort (1996),
  • Mitsubishi Space Star (2000),
  • прицеп с грузовой платформой (1990).

В декларации отсутствуют сведения о накоплениях в наличной или безналичной форме.

Также в документе не указаны долговые обязательства, выданные займы, участие в частных пенсионных фондах или полисы накопительного страхования жизни.

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