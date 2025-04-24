Доход депутата Яковинса за прошлый год составил 71 250 евро

Помимо парламентской деятельности, Яковинс работает врачом в SIA Kārvins, врачом по гигиене труда в SIA Leilands un Putnis, а также заключил договор подряда с Рижским университетом имени Страдиня.

Доходы депутата за 2023 год включают:

53 601,16 евро - зарплата в Сейме,

106,13 евро - зарплата в Рижском университете имени Страдиня,

14 914,29 евро - зарплата в SIA Kārvins,

600 евро - зарплата в SIA Leilands un Putnis,

1200 евро - доходы от крестьянского хозяйства Vecbudas,

828,84 евро - прочие доходы от SIA Extra Credit.

В собственности депутата имеются объекты недвижимости в Валмиере - земельные участки и здания, а также доля в совместной собственности в Планьской волости. Кроме того, он пользуется зданием в Эвельской волости и землей с постройками в Валмиере.

Декларация также содержит перечень транспортных средств, принадлежащих Яковинсу:

Nissan Qashqai (2008 года выпуска),

Lancia Lybra (2001),

Škoda Kamiq (2020),

Ford Escort (1996),

Mitsubishi Space Star (2000),

прицеп с грузовой платформой (1990).

В декларации отсутствуют сведения о накоплениях в наличной или безналичной форме.

Также в документе не указаны долговые обязательства, выданные займы, участие в частных пенсионных фондах или полисы накопительного страхования жизни.