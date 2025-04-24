Доход депутата Яковинса за прошлый год составил 71 250 евро

Согласно декларации о доходах за прошлый год, депутат Сейма Юрис Яковинс (Союз зеленых и крестьян, СЗК) в 2023 году в общей сложности заработал 71 250 евро.
Помимо парламентской деятельности, Яковинс работает врачом в SIA Kārvins, врачом по гигиене труда в SIA Leilands un Putnis, а также заключил договор подряда с Рижским университетом имени Страдиня.
Доходы депутата за 2023 год включают:
- 53 601,16 евро - зарплата в Сейме,
- 106,13 евро - зарплата в Рижском университете имени Страдиня,
- 14 914,29 евро - зарплата в SIA Kārvins,
- 600 евро - зарплата в SIA Leilands un Putnis,
- 1200 евро - доходы от крестьянского хозяйства Vecbudas,
- 828,84 евро - прочие доходы от SIA Extra Credit.
В собственности депутата имеются объекты недвижимости в Валмиере - земельные участки и здания, а также доля в совместной собственности в Планьской волости. Кроме того, он пользуется зданием в Эвельской волости и землей с постройками в Валмиере.
Декларация также содержит перечень транспортных средств, принадлежащих Яковинсу:
- Nissan Qashqai (2008 года выпуска),
- Lancia Lybra (2001),
- Škoda Kamiq (2020),
- Ford Escort (1996),
- Mitsubishi Space Star (2000),
- прицеп с грузовой платформой (1990).
В декларации отсутствуют сведения о накоплениях в наличной или безналичной форме.
Также в документе не указаны долговые обязательства, выданные займы, участие в частных пенсионных фондах или полисы накопительного страхования жизни.
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