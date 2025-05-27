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Для обустройства убежищ будет доступно более 26 миллионов евро

В жилом доме в Дрейлини оборудовали убежище

Для обустройства убежищ в целях гражданской обороны будет доступно 26,1 млн евро, предусматривает решение Кабинета министров.

22,2 млн евро будет выделено из средств Европейского фонда регионального развития, а финансирование государства составит 3,9 млн евро.

Убежища будут создаваться путем перестройки или восстановления имеющихся помещений, адаптируя их под нужды убежищ 3-й категории, предназначенных для защиты людей от опасных факторов и снижения воздействия ударной волны и осколков в случае катастрофы, военного вторжения или войны.

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Реализовать программу планируется до 31 декабря 2029 года, обустроив для целей гражданской обороны не менее 500 объектов.

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