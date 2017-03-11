Volkswagen официально признал в суде США свою вину в «дизельгейте»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Немецкая автомобилестроительная корпорация Volkswagen официально признала в американском суде свою вину в деле о «дизельном скандале». Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

Еще по этой теме

В федеральном суде Детройта представители компании заявили о признании вины по трем уголовным обвинениям — заговор с целью обмана властей США, препятствование осуществлению правосудия и сопровождающийся подложными заявлениями импорт товаров.

Нарушения выражались в том, что компания использовала программное обеспечение, позволявшее искажать показатели вредных выбросов дизельных двигателей при тестировании. Эта ложная информация предоставлялась американским регуляторам и потребителям.

Реклама

Помимо этого, корпорация признала, что уничтожила документы, свидетельствующие о наличии этой мошеннической схемы. Также Volkswagen признала себя виновной в том, что на протяжении нескольких лет импортировала в США автомобили, сопровождаемые подложной документацией.

В рамках судебного признания компания согласилась выплатить штраф в размере 2,8 миллиарда долларов.

Осенью 2015 года Управление по защите окружающей среды США обнародовало исследование токсичности дизельных автомобилей Audi и Volkswagen, сообщив о концентрации углекислого газа в выхлопе, — этот показатель в некоторых случаях в 40 раз превышал допустимые значения. Мошенническим программным обеспечением, искажавшим показатели, были оснащены более 11 миллионов машин.

Обнародование этой информации привело к негативным последствиям для компании — смене топ-менеджеров, отзывам автомобилей и судебным претензиям со стороны автовладельцев и властей в США и других странах. Скандал был назван «дизельгейт» — по аналогии с «Уотергейтом», политическим кризисом, закончившимся отставкой Ричарда Никсона с поста президента.

Еще по этой теме
Американцы больше не увидят новых дизельных автомобилей Volkswagen

Американцы больше не увидят новых дизельных автомобилей Volkswagen

Дизельный скандал: Volkswagen заплатит 2 млрд долларов в Канаде

Дизельный скандал: Volkswagen заплатит 2 млрд долларов в Канаде

Volkswagen выплатит США еще почти пять миллиардов

Volkswagen выплатит США еще почти пять миллиардов


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Земля
Земля, Engures pag., 14500 EUR

reklama.vesti.lv

Анна Калашникова получила в подарок авто за 320 тысяч евро Showbiz

Анна Калашникова получила в подарок авто за 320 тысяч евро

Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна Wo&Men

Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна

Пропажа девушки в Литве: найден ее мобильник Новости

Пропажа девушки в Литве: найден ее мобильник

Стивен Сигал отказался жить в России Showbiz

Стивен Сигал отказался жить в России

8 проблем со здоровьем, о которых можно узнать, по глазам Wo&Men

8 проблем со здоровьем, о которых можно узнать, по глазам

Автоновости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
45 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SERVISA INŽENIERIS/-E
SERVISA INŽENIERIS/-E
FIELD SERVICE ENGINEER
FIELD SERVICE ENGINEER
KLIENTU MENEDŽERI
KLIENTU MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 