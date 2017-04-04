«Сумасшедший ученый» (Mad Scientist), как называет себя гонщик американского сериала Monster Truck Ли О'Доннелл действительно «сумасшедший», так как ему первому в этом своеобразном виде спорта удалось сделать сальто вперед на огромном автомобиле.
Перед рекордным прыжком «ученый» проехал несколько кругов по арене, после чего последовал прыжок. После него Monster Truck О'Доннелла мощностью в 1500 лошадиных сил приземлился на задние колеса. Водителю удалось с прогазовками на двух колесах доехать до следующего небольшого трамплина, где он и сделал сальто вперед. После этого автомобиль весом примерно в 5 тонн приземлился точно и уверенно.