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«Сумасшедший ученый» (Mad Scientist), как называет себя гонщик американского сериала Monster Truck Ли О'Доннелл действительно «сумасшедший», так как ему первому в этом своеобразном виде спорта удалось сделать сальто вперед на огромном автомобиле.