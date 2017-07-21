В новом электрокаре Nissan Leaf совместят газ и тормоз

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Компания Nissan сообщила, что новое поколение электромобилей Leaf будет оснащено инновационной педалью e-Pedal, которая сможет выполнять функции газа и тормоза. При этом отдельная педаль тормоза все же останется.

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Педаль двойного назначения будет включаться на передней панели. При нажатии на педаль будет происходить ускорение, при снижении давления на педаль скорость снизится.

Если полностью отпустить педаль, электрокар вскоре остановится и останется неподвижным, причем даже на подъеме или спуске,

отмечает автопроизводитель. Чтобы возобновить движение, нужно будет просто снова надавить на педаль.

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Это первая в мире система, позволяющая водителю выполнять 90% своих действий за рулем с помощью одной педали, что особенно актуально при интенсивном движении и во время поездок по городу в рабочие дни, отмечают в Nissan.

Презентовать новый Leaf с e-Pedal планируется в сентябре на автосалоне Frankfurt Motor Show 2017 в Германии.

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