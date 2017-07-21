В новом электрокаре Nissan Leaf совместят газ и тормоз

Компания Nissan сообщила, что новое поколение электромобилей Leaf будет оснащено инновационной педалью e-Pedal, которая сможет выполнять функции газа и тормоза. При этом отдельная педаль тормоза все же останется.

Педаль двойного назначения будет включаться на передней панели. При нажатии на педаль будет происходить ускорение, при снижении давления на педаль скорость снизится.

Если полностью отпустить педаль, электрокар вскоре остановится и останется неподвижным, причем даже на подъеме или спуске,

отмечает автопроизводитель. Чтобы возобновить движение, нужно будет просто снова надавить на педаль.

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Это первая в мире система, позволяющая водителю выполнять 90% своих действий за рулем с помощью одной педали, что особенно актуально при интенсивном движении и во время поездок по городу в рабочие дни, отмечают в Nissan.

Презентовать новый Leaf с e-Pedal планируется в сентябре на автосалоне Frankfurt Motor Show 2017 в Германии.

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