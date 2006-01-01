BMW отзывает более миллиона автомобилей

Немецкий автоконцерн BMW отзывает на территории Соединенных Штатов около 1,4 миллиона автомобилей из‐за проблем с двигателем, сообщает агентство AFP.

Отмечается, что неполадки могут вызвать возгорание в двигателе. По данным Associated Press,

740 тысяч машин этой марки, выпущенные с 2007 по 2011 год, в том числе модели Z4, X3 и X5 будут отозваны.

Производитель заменит элемент клапана принудительной вентиляции картера, чтобы тот не плавился от высокой температуры, передает 360 tv.ru.

Еще 673 тысяч автомобилей выпуска 2006-2011 годов отзовут для ремонта электропроводки в системе кондиционирования воздуха, которая также может перегреться и загореться.

Последняя проблема привела к травмам четырех владельцев BMW.

Отзывать все машины начнут с 18 декабря. Все ремонтные работы проведут за счет компании.