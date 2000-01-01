Хакеры могут убить миллионы людей путем удаленного взлома автомобилей, оснащенных функцией дистанционного управления, пишет The Times со ссылкой на выводы американских ученых и экспертов.

Современные автомобили – это «открытая дверь» для хакеров, а возможностью взломать машины могут воспользоваться вражеские государства или террористы, превратив авто в смертоносное оружие, говорится в публикации.

По словам специалиста по компьютерной безопасности из Нью-Йоркского университета Джастина Каппоса, хакеры способны взять под контроль любой автомобиль, произведенный с 2005 года, но опасность грозит и некоторым машинам, выпущенным в 2000 году.

Это проблема национальной безопасности многих стран, считает ученый. «Любая нация с возможностью запуска кибер-удара может убить миллионы гражданских лиц путем взлома автомобилей», - подчеркнул Каппос.

Он уточнил, что

хакеры могут получить удаленный доступ к запуску двигателя, рулевому управлению и тормозной системе автомобиля и отключить их,

а также заблокировать людей в машине. Главный источник угрозы - в подключении автомобилей к Wi-Fi, указал специалист.

Его коллеги из университета Йорвик в Великобритании напомнили, как в 2015 году исследователи в рамках эксперимента дистанционно взяли под контроль тормоза, рулевое управление и трансмиссию внедорожника Jeep Cherokee 2014 года выпуска, отмечает портал «Ассамблея автомобилистов».

В 2016 году китайская группа исследователей из компании Keen Security Lab смогла удаленно взять под контроль электромобиль Tesla Model S, напоминает «Авторамблер». После взлома хакеры смогли удаленно открыть люк, на ходу воспользоваться стеклоочистителями, сложить зеркала, открыть багажник и даже произвести экстренное торможение. При этом доступ к этим функциям у водителя был заблокирован. После этого случая в Tesla заявили, что инженеры компании смогли устранить уязвимость в течение десяти дней с момента обнаружения и выпустили необходимое обновление.