Bugatti отзывает дефектные гиперкары Chiron по всему миру

Компания Bugatti отзывает 47 гиперкаров Chiron стоимостью 3 миллиона долларов (2,5 млн евро) по всему миру для устранения возможной дефектной сварки в кронштейнах передних сидений, сообщает Bloomberg.

12 отзываемых машин находятся на территории Северной Америки. Представители французского производителя свяжутся с владельцами этих гиперкаров, а затем каждый Chiron в закрытом грузовике доставят к одному из 12 дилеров Bugatti в США для проверки, сообщил менеджер по маркетингу Bugatti Седрик Дэйви.

В случае обнаружения дефектной сварка специалисты Bugatti заменят упомянутые крепления, говорится в сообщении.

Chiron ограниченного тиража в 500 экземпляров оснащен 7-литровым четырехцилиндровым двигателем W16 мощностью 1479 лошадиных сил с турбонаддувом. На двигатель надета электронная «уздечка», ограничивающая максимальную скорость на отметке 420 км/ч. С места до 100 км/ч гиперкар разгоняется за 2,5 секунды.

Минувшим летом бывший пилот Formula 1 Хуан Пабло Монтойя сумел разогнать Chiron с 0 до 400 км/ч за 32,6 секунды с последующей полной остановкой за 41,96 секунды, установив мировой рекорд такого маневра для серийного автомобиля.

Chiron считается своеобразным преемником гиперкара Bugatti Veyron, который удерживал титул самого быстрого серийного автомобиля в мире на протяжении большей части последнего десятилетия.