Надвигаются морозы: 7 советов, как утром завести машину

Мороз – серьезное испытание для автомашин, которые не были подобающим образом подготовлены к зимнему сезону. С приходом больших морозов, в три раза увеличивается количество автомашин, которые не удается завести из-за холода. Эксперты напоминают также, что автовладельцам, автомашины которых моложе 10 лет, следовало бы забыть о буксировочных тросах.

«Первый мороз каждый год становится суровым экзаменом для автомашин, когда возможности их аккумуляторов и двигателей подвергаются испытанию погодой. Опыт показывает, что значительная часть транспортных средств, которые замерзают при больших минусах, старше 10 лет и преимущественно оборудованы дизельным двигателем. Встречаются и такие случаи, когда слабый аккумулятор и неисправные свечи не позволяют завести даже более новые автомашины», – говорит руководитель группы страховых возмещений по транспортным средствам Gjensidige Latvija Давид Левалдс.

Страховщик советует не заряжать аккумулятор автомашины, которую не удалось завести, от аккумулятора другого транспортного средства, поскольку во время зарядки из-за резкого скачка напряжения может испортиться электроника автомашины.

Эксперт подчеркивает также опасность буксировки автомашины. Как утверждает Д.Левалдс, в зимний период все чаще поступают сообщения о дорожно-транспортных происшествиях, возникших во время буксировки автомашины. «Буксировка опасна, поскольку в это время года дорожное покрытие обычно покрыто снегом или обледенело. Кроме того, ограничена видимость дороги для водителя буксируемой автомашины, поскольку окна не обогреваются изнутри. Водителям следовало бы обратить внимание на то, что зачастую виновным в аварии бывает признан добрый человек, согласившийся тянуть на буксире транспортное средство, которое не удалось завести», – комментирует представитель Gjensidige Latvija.

7 главных шагов, чтобы машина завелась утром, в морозную погоду

1. Выжмите педаль сцепления. Из-за застывшего в холодную погоду масла, стартеру бывает труднее вращать двигатель, поэтому, выжав педаль сцепления, в автомашинах с механической коробкой передач будет сохраняться энергия вращения.

2. Дизельные двигатели обязательно «разбудите». Необходимо несколько раз повернуть ключ и согреть свечи зажигания. Ключ надо повернуть в положение, когда на панели загораются лампочки. Подержите ключ несколько секунд, пока погаснет лампочка индикатора нагрева свечей, и заведите машину. Повторите эти действия 3-5 раз. После такого подогрева попытайтесь завести двигатель, повернув ключ полностью, мягко нажимая на педаль акселератора.

3. Не мучайте стартер и аккумулятор. Если сразу завести машину не удается, не мучайте ее долгими оборотами, ведь период запуска должен быть коротким – он должен длиться всего несколько секунд. В таких случаях системе обязательно надо дать несколько минут отдохнуть, и можно попробовать снова. Со временем короткие периоды вращения стартера расшевелят застывшее машинное масло.

4. Берегите энергию в аккумуляторе автомашины. Следует выключить все оборудование, потребляющее электроэнергию. Это не только фары, система обогрева и вентиляции в салоне, но также обогрев окон и сидений и радио.

5. Постоянно следите, не разрядился ли аккумулятор. Слушайте, как запускается двигатель. Если звук слабый, а подсветка на приборной панели погасла, то аккумулятор, скорее всего, разрядился.

6. Согрейте масло. После запуска двигателя избегайте больших оборотов. Подвижные детали не достаточно промаслены, поэтому следовало бы подождать, пока нагреется масло. Не давите сильно на педаль акселератора, поскольку не смазанные маслом подвижные детали быстро изнашиваются.

7. Не используйте буксировочный трос. Это небезопасно как для буксируемого, так и для тянущего транспортного средства. Лучше вызовите техпомощь, которая безопасно доставит автомашину в автосервис.