Volvo распилили пополам и превратили в сверхскоростную машину для «пончиков»

Участники проекта Hoonigan отличились новой оригинальной выходкой, превратив универсал Volvo V60 в сверхскоростной автомобиль для демонстрации «пончиков» (doughnuts) - фигуры, при которой автомобиль вращается на месте.

Они распилили машину пополам и вместо задней части приварили трубчатый каркас с колесами от тележки из супермаркета. В результате этот творение оказалось способно рисовать «пончики» в бешеном темпе, что наглядно продемонстрировано на видео, выложенном на YouTube-канале TheHoonigans.

Также создатели этого чуда сделали оригинальный ручной тормоз, перенесли аккумулятор и топливный насос, установили новый компактный бензобак, пишет Motor.

Hoonigan ранее уже прославились своими безумными созданиями. Самым известным из них стал Hoonicorn - полноприводный Ford Mustang с 6,7-литровым восьмицилиндровым гоночным двигателем Roush-Yates мощностью 845 лошадиных сил, сделанный в 2014 году для Кена Блока, всемирно известного своими неповторимыми трюками в стиле джимхана.